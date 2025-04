Occhiuto diffida Errigo: «non consentirò a Eni Rewind di smaltire rifiuti pericolosi a Crotone»

- Advertisement -

CROTOEN “Ho appena firmato la diffida nei confronti del commissario straordinario per la bonifica di Crotone, Emilio Errigo, che aveva fatto una ordinanza per consentire a Eni Rewind di smaltire i rifiuti della bonifica nella discarica di Crotone: rifiuti pericolosi” Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato sui social.

“È vero, a Crotone, in quella discarica si ricevono rifiuti pericolosi da tutta Italia.

Quindi Eni dice: perché allora non prendete i rifiuti pericolosi derivanti dalla bonifica? No, perché non ho deciso io negli anni passati di fare una discarica per rifiuti pericolosi a Crotone. Ora che sono presidente di Regione non consentirò sotto il mio governo che un chilo di rifiuti pericolosi venga messo in quella discarica, solo perché Eni Rewind non li smaltisce – come la Regione ha indicato come proprio vincolo – fuori dalla Calabria”.