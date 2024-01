Occhiuto: «Capodanno Rai a Reggio? ancora è da stabilire la città in Calabria»

CATANZARO – “La sede nella quale si terrà il prossimo capodanno Rai in Calabria è ancora da stabilire. Sarà individuata nei prossimi mesi di concerto tra la Rai e la Regione. É chiaro che mi farebbe piacere che una città importante come Reggio Calabria potesse ospitare questo grande evento. Ma ancora nulla è deciso e le valutazioni verranno fatte solo nell’ultimo trimestre dell’anno”. Così ha dichiarato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, dopo che alcune notizie riportate dai media in merito alla sede del prossimo capodanno Rai.

