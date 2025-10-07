HomeCalabria

Occhiuto bis: «Senza l’avviso di garanzia avrei preso il 70%. Ho fatto un lavoro straordinario»

Così il neo presidente della Calabria Roberto Occhiuto, intervistato a 'Un giorno da Pecora' su Rai Radio1, è tornato sulla vittoria alle elezioni

CATANZARO – “Senza questo avviso di garanzia sarei arrivato al 70%”. Così il neo presidente della Calabria Roberto Occhiuto, intervistato a ‘Un giorno da Pecora’ su Rai Radio1, è tornato sulla vittoria alle elezioni che lo hanno riconfermato alla guida della regione per i prossimi 5 anni.

“Ho fatto un lavoro straordinario, ho fatto riforme che non si erano mai viste, cose che negli ultimi decenni i calabresi non avevano mai visto” aggiunge Occhiuto che poi risponde anche a domande che nulla hanno a che vedere con le elezioni. La squadra per cui tifa, ad esempio: “sono tifoso dell’Inter, ormai abbiamo votato e lo posso dire…”.

O su vacanze future con la compagna, la parlamentare del suo stesso partito Matilde Siracusano. “Ma lei è stata qui in vacanza praticamente, mentre io facevo campagna elettorale – ha risposto – Il mio quartier generale era in un bellissimo hotel sul mare, e lei è stata qui, praticamente ha fatto vacanza”.

