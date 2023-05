Occhiuto alla convention di Forza Italia: «sto facendo riforme mai viste nella mia Regione»

MILANO – Roberto Occhiuto alla Convention di Forza Italia proclama con forza che “La Calabria vuole dimostrare al Paese che è una Regione che può essere governata”. Il governatore della Calabria ha spiegato che la Regione “in passato è stata rappresentata come un territorio pieno di problemi e quasi mai si è parlato, invece, delle opportunità che ha. Sono stato eletto presidente per affrontare e se mi riesce per risolvere qualche problema, però devo puntare a rappresentare alla comunità nazionale le straordinarie opportunità della mia Regione, e ho certato di fare questo”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo alla convention di Forza Italia in corso a Milano.

”La nostra sfida, come governatori del Sud e come governatori di centrodestra, deve essere proprio quella di dimostrare che non esiste più il cliché dei presidenti che governando nel Mezzogiorno lo fanno da piagnoni, col cappello in mano. Non bisogna più avere un approccio rivendicativo, bisogna invece dimostrare di avere la capacità di sapere governare bene e in modo positivo, creando opportunità e sviluppo nei territori.

In questi primi 18 mesi del mio mandato da presidente ho riformato il settore dell’idrico, ho riformato il settore dei rifiuti, sto riformando la sanità: sto facendo riforme importanti e mai viste in Calabria”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.