Occhiuto agli studenti: «studiate e ricordatevi che siete calabresi» – VIDEO

CATANZARO – «Buongiorno ragazzi, questo messaggio è soltanto per voi, per i ragazzi calabresi che oggi cominciano il loro anno scolastico. È il primo giorno di scuola e voglio augurarvi buon lavoro, perché per voi andare a scuola è un lavoro, è un lavoro più importante di quello degli adulti perché studiando voi lavorate per rendere la Calabria del futuro migliore, e soprattutto studiando riempite di energia il motore del vostro cervello, del vostro cuore e questo vi servirà ad essere più liberi, più consapevoli nella vostra vita e a rendere attraverso questa libertà migliore la nostra regione». Così in un video pubblicato sui social il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in occasione dell’avvio dell’anno scolastico.

«Noi – continua Occhiuto – siamo impegnati a creare le condizioni affinché voi quando finirete gli studi possiate scegliere di rimanere in Calabria e disseminare in Calabria le competenze che state acquisendo a scuola. Rispettate i vostri docenti, fatevi aiutare a migliorare da loro, ma soprattutto quando studiate ricordatevi che siete calabresi. I calabresi – conclude Occhiuto – sono forti, determinati, i giovani calabresi sono più straordinari. E quando non studiate divertitevi perché siete ragazzi e dovete studiare ma anche divertirvi».