Occhiuto: «60 nuove ambulanze in arrivo in Calabria, le prime 3 già consegnate» – VIDEO

CATANZARO – “60 nuove ambulanze in arrivo finalmente in Calabria”. Con un video su instagram il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, annuncia l’arrivo dei nuovi mezzi di emergenza di soccorso sanitario. In un frame di un minuto vengono mostrate tutte le nuove dotazioni di cui sono dotati all’interno i veicoli in uso al 118.

“Dopo anni di immobilismo, piccoli grandi passi, per ripartire”, scrive il presidente della Regione.Una notizia che sembra quasi voglia far passare in secondo piano il danno fatto dall‘Asp di Cosenza, con l’acquisto di una nuova auto di lusso mentre il parco mezzi sanitari in dotazione all’azienda sanitaria provinciale è di seconda mano.

Le prime 3 nuove ambulanze sono già state consegnate mentre oggi sono in arrivo altri 7 veicoli ed entro il 31 ottobre in consegna le restanti 50 nuove ambulanze, aggiunge il presidente spiegando che si è “al lavoro anche per implementare la flotta di medici cubani a supporto dell’emergenza urgenza”.