Nuovo sbarco in Calabria: arrivano altri 212 migranti. Dal Governo nuova stretta sui richiedenti asilo

ROCCELLA IONICA (RC) – Nuovo sbarco di migranti a Roccella Jonica, dove l’emergenza sbarchi non sembra attenuarsi. Sono circa 212 i migranti arrivati intorno alle 16.20 al porto delle Grazie nella Locride a seguito di un soccorso Sar a circa 95 miglia a sud est della Calabria. Per consentire l’arrivo sulla banchina è stato effettuato il trasbordo sulle motovedette della Guardia Costiera. Sul posto, ad espletare le procedure di accoglienza, sanitarie e di identificazione sono presenti polizia, Croce rossa, Protezione civile e il team di Medici senza frontiere.

Un approdo che avviene in concomitanza con il sopralluogo a Roccella jonica, avvenuto questa mattina, del capo dipartimento per l’immigrazione del ministero dell’Interno, il prefetto Valerio Valenti per discutere del piano messo in atto dal Viminale.

Dal Governo nuova stretta sui richiedenti asilo

Uno dei due emendamenti presentati dal governo al dl migranti riesuma una misura contenuta in uno dei decreti sicurezza firmati da Matteo Salvini ed esclude la possibilità di ospitare i richiedenti asilo nella rete del Sistema di accoglienza ed integrazione gestita con i Comuni: essi dovranno andare nei centri di accoglienza governativi fino alla decisione sulla domanda di protezione internazionale. Potrà accedere al Sai chi entra in Italia con corridoi umanitari e reinsediamenti nonchè i vulnerabili (anziani, malati, ecc). Fino all’ottenimento della protezione, dunque, i richiedenti asilo non godranno dei servizi di integrazione.