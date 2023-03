Nuovo sbarco sulle coste calabresi: arrivano 300 migranti

ROCCELLA JONICA – Nuovo sbarco sulle coste calabresi. Un’ unità della Guardia Costiera ha prestato soccorso ad un barcone con circa 300 migranti a bordo a circa 6 miglia dal porto di Roccella.

Non potendo effettuare il trasbordo di tutte le persone per le cattive condizioni del mare, sarà necessario condurre il barcone in porto. Una prima unità è giunta da poco in porto con alcuni migranti.

I migranti saranno ospitati nella struttura di prima accoglienza al porto delle Grazie, dove attualmente stanno operando, oltre alle forze dell’ordine, i volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e il team di Medici senza frontiere.