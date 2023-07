Nuovo sbarco sulle coste calabresi, 39 profughi salvati su una barca a vela

CROTONE – Trentanove migranti sono sbarcati all’alba nel porto di Crotone dopo che erano stati soccorsi da una unità navale della Guardia Costiera a circa 50 miglia da Capo Rizzuto. I migranti erano a bordo di una imbarcazione a vela che, approfittando anche delle buone condizioni meteo-marine, era partita alcuni giorni prima dalle coste turche.

Le persone sbarcate provengono in gran parte dall’Iran, si tratta di 24 uomini, 3 donne e 9 minori di cui tre non accompagnati. Del gruppo fanno parte anche un iracheno e due cittadini dell’Uzbekistan. Le loro condizioni di salute sono buone nonostante il lungo viaggio. L’accoglienza nel porto è stata coordinata dalla Prefettura di Crotone e gestita dall’ufficio immigrazione della Questura con il supporto di Suem 118 e Croce rossa Italiana. I migranti, dopo il loro arrivo, sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto per le operazioni di identificazione. Un battello con 62 migranti a bordo è stato soccorso invece la scorsa notte nel mare Jonio.

L’operazione è stata effettuata da una motovedetta della guardia costiera che ha imbarcato l’intero gruppo, nonostante il mare agitato, e si è poi diretta verso il porto della Locride. Secondo quanto previsto, i migranti, dopo una prima sistemazione nella tensostruttura allestita nello scalo di Roccella Jonica, saranno trasferiti nei centri di prima accoglienza del territorio e fuori regione.