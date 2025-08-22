Nuovo sbarco di migranti in Calabria, in 79 soccorsi dalla Guardia costiera

- Advertisement -

ROCCELLA IONICA (RC) – In Calabria oggi un nuovo sbarco di migranti. Nel primo pomeriggio di oggi, nel porto di Roccella Ionica sono arrivate 79 persone di varie nazionalità, afghana, pakistana e iraniana, tutte individuate al termine delle operazioni di soccorso gestite dalla Guardia costiera che è dovuta intervenire per via del mare mosso.

I migranti, tra cui una quindicina di donne, di cui una in avanzato stato di gravidanza, sette bambini e altri otto minori non accompagnati, erano partiti almeno quattro giorni fa dalla Turchia. Non facili le operazioni dirette dal capitano di corvetta Daniele Ticconi per via del mare mosso. La barca sulla quale viaggiavano i migranti è stata individuata a circa 100 miglia di distanza dalla costa calabrese. Tutte le persone sono state fatte salire, per motivi di sicurezza, sulla motovedetta della Guardia costiera, e così sono state condotte in porto. Si tratta del tredicesimo sbarco sulle coste calabresi solo negli ultimi quattro mesi.

Dopo i primi controlli da parte delle forze dell’ordine e del personale medico dell’Azienda sanitaria provinciale, i 79 migranti sono stati affidati ai volontari della Croce rossa e ospitati, momentaneamente, nel centro di prima accoglienza e soccorso allestito nel porto di Roccella Ionica.