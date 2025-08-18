HomeCalabria

Nuovo sbarco di migranti in Calabria: in 30 arrivati a Rocella Jonica, tra loro 9 minori

Il gruppo d migranti è composto da 21 uomini adulti e nove minori non accompagnati, tutti di nazionalità egiziana e bangladese

M.G.
ROCCELLA JONICA (RC) – Nuovo sbarco di migranti in Calabria. Sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera e poi fatti sbarcare nel porto delle Grazie di Roccella Jonica nel reggino. Si tratta di circa 30 migranti soccorsi da una motovedetta a largo del mar Jonio.

Il gruppo è composto da 21 uomini adulti e nove minori non accompagnati, tutti di nazionalità egiziana e bangladese. Erano partiti la sera di venerdì scorso dalla Libia e, nel momento in cui sono stati soccorsi, si trovavano, col mare mosso, a bordo di una piccola imbarcazione in vetroresina di circa 7 metri a circa 150 miglia dalla costa calabrese.

A conclusione di un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale medico dell’Azienda sanitaria reggina, i migranti sono stati affidati ai volontari della Croce rossa e ospitati, momentaneamente, nel Centro di prima accoglienza e soccorso allestito nell’area portuale. Quello di stamattina è il dodicesimo sbarco di migranti nel porto di Roccella negli ultimi quattro mesi.

