Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica. In 77 su una barca a vela, tra loro sei minori

ROCCELLA IONICA (RC) Nuovo Sbarco di migranti nel porto di Roccella Ionica, il 38mo dall’inizio dell’anno per un totale di circa 4mila profughi. La notte scorsa, a conclusione di un’operazione di soccorso della Guardia costiera compiuta al largo della costa calabrese, sono arrivati a Roccella 77 migranti di varie nazionalità. Tra loro anche due donne e sei minori. Due migranti, affetti da problemi fisici e di salute, subito dopo essere scesi a terra hanno avuto la necessità di ricorrere alle cure del personale medico del 118 e dell’equipe sanitaria di Medici senza frontiere.

Al momento dell’individuazione in mare da parte della Guardia costiera di Roccella Ionica, i 77 migranti si trovavano a bordo di una piccola barca a vela localizzata a circa 12 miglia di distanza dalla costa ionica. Il natante con a bordo i migranti, stando a quanto emerso dalle prime indagini effettuate dalle forze dell’ordine, sarebbe partito lunedì scorso dalle coste della Turchia. Dopo un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale sanitario, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati temporaneamente sistemati nella tensostruttura portuale gestita da alcune associazioni di volontariato della zona.

A Lampedusa è record di sbarchi: 45 approdi in 24 ore

Intanto a Lampedusa è nuovamente emergenza. Dopo lo sbarco di 357 migranti, che erano a bordo di altri 10 barchini soccorsi dalla Capitaneria di porto e dalla Guardia di finanza al largo di Lampedusa, sull’isola, a partire dalla mezzanotte, ci sono stati 45 approdi (il l numero massimo, fino a oggi, era di 43 sbarchi in 24 ore), per complessivi 1.589 persone. Sulle ultime 10 barche, partite da Sfax, Kerkennah, Chebba in Tunisia e da Zuara in Libia, c’erano da 18 a 71 tra tunisini, ivoriani, burkinabè, egiziani, eritrei, egiaizni, ghanesi, malesi, nigeriani, liberiani e sudanesi. La polizia, in questi minuti, sta trasferendo 101 migranti. I 101 migranti verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che all’alba di domani approderà a Porto Empedocle. Per domattina la prefettura di Agrigento ha già disposto lo spostamento di altri 750 ospiti della struttura di primissima accoglienza.