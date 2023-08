CROTONE – Secondo sbarco in meno di 24 ore al porto di Crotone. Dopo le 53 persone soccorse nella serata di ieri, questa mattina sono stati salvati, sempre dalla Guardia costiera di Crotone, altri 27 migranti che erano su un’imbarcazione a vela già segnalata sabato notte intercettata a poche miglia da Isola Capo Rizzuto. A bordo del veliero c’erano soprattutto famiglie provenienti dall’Iran (7 uomini, 3 donne e sette minori accompagnati), 6 persone arrivano dall’Iran e 4 dall’Afghanistan. Tutti sono stati trasbordati sulla motovedetta che li ha condotti al porto. Sono partiti circa una settimana fa dalle coste turche.

Complici anche le buone condizioni meteo marine gli sbarchi provenienti dalle coste turche e diretti verso la Calabria si stanno intensificando e si attendono nuovi arrivi nelle prossime ore. Al porto di Crotone i migranti hanno salutato l’attracco al porto con un applauso. Le operazioni di sbarco, durate poco meno di un’ora sotto un sole cocente, sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone e gestite dall’Ufficio immigrazione della Questura. Le 27 persone sbarcate sono state visitate dai medici del Suem 118. La Croce rossa italiana ha provveduto al trasferimento al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.

Lampedusa al collasso, al via i trasferimenti

Intanto è pesantissima la situazione a Lampedusa dove si susseguono gli arrivi. Sono 4.267 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove, durante la notte, ci sono stati 4 sbarchi. Nonostante le elevate presenze, polizia e Croce Rossa riescono a gestire la situazione: vengono portate avanti le preidentificazioni e non ci sono momenti di esasperazione da parte dei migranti perché assistono a sistematici trasferimenti. Per oggi, la Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 690 ospiti della struttura di primissima accoglienza: 550, a metà mattinata, verranno scortati dalla polizia al porto dove saranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Ieri si è toccato un nuovo record: con i 55 approdi (il record di sbarchi è di venerdì con 65) sono arrivate in totale 2.172 persone (il giorno prima erano state 1.917). Durante la notte, 3 carrette – con a bordo 50 (12 donne e un minore), 42 (10 donne e 5 minori) e 73 (1 minore) – sono state soccorse dalle motovedette della Capitaneria e della guardia di finanza. I carabinieri hanno invece bloccato, sulla spiaggia della Guitgia dove erano appena sbarcati, 43 nordafricani, fra cui 5 minori.

D’Urso «la situazione è insostenibile e sotto gli occhi di tutti»

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in vacanza da qualche giorno a Lampedusa, ha visitato, assieme al prefetto di Agrigento Filippo Romano e al sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, l’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 4.267 ospiti. Ad accompagnare il prefetto Romano, il vice questore Roberto Cilona che è il dirigente del nascente commissariato di polizia. “La situazione a Lampedusa è sotto gli occhi di tutti, ma deve essere l’Europa a dare una mano a noi italiani per potere gestire al meglio questo fenomeno” ha detto il ministro del. “La situazione qui è insostenibile e bisogna trovare delle soluzioni affinché possa essere da una parte ridimensionato e dall’altra continuare a rafforzare il dispositivo che è stato posto in essere fino a questo momento”