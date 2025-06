Nuovo raid nelle farmacie territoriali, rubati farmaci oncologici per un valore di 600mila euro

- Advertisement -

CIRO’ MARINA (KR) – Ancora un colpo ai danni della sanità pubblica calabrese. Nella notte tra il 25 e il 26 giugno, ignoti si sono introdotti nella farmacia territoriale del poliambulatorio Asp di Cirò Marina, sottraendo farmaci oncologici per un valore stimato di 600mila euro. Si tratta del secondo furto in meno di un mese, dopo quello avvenuto tra il 4 e il 5 giugno scorsi, con una refurtiva da circa 300mila euro. Anche in questo caso, i ladri hanno forzato l’accesso posteriore della struttura, penetrando nei locali riservati e svuotando completamente entrambi gli armadi-frigorifero in cui erano conservati i medicinali destinati a pazienti affetti da patologie oncologiche.

A differenza del precedente furto, questa volta le telecamere di videosorveglianza erano attive. Le immagini, ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, mostrerebbero l’azione di due persone che hanno agito con precisione e rapidità, lasciando pochi indizi ma confermando una modalità d’azione simile al colpo precedente.

Conseguenze gravi per i pazienti

Oltre al danno economico – che sfiora il milione di euro complessivo in un solo mese – il furto ha provocato pesanti disagi per i pazienti oncologici, costretti a ripianificare le terapie e rivolgersi alla farmacia ospedaliera di Crotone per poter accedere ai farmaci necessari.

La vicenda sta sollevando grande preoccupazione tra medici, utenti e istituzioni, non solo per l’entità del bottino e la ripetitività dell’episodio, ma anche per l’impatto diretto sulla salute delle persone. Si temono ritardi nelle cure e ripercussioni organizzative su tutto il territorio provinciale. Le indagini sono in corso, con il massimo riserbo da parte degli inquirenti.