Nuovo nido di ‘Caretta caretta’ scoperto a Le Castella: tra circa 50 giorni la schiusa

CROTONE – Un nuovo nido di tartaruga marina Caretta caretta è stato individuato martedì 1° luglio sulla spiaggia di Le Castella, all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto. La scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione di Liliana Gentile, insegnante e volontaria del WWF, che ha notato impronte sospette sulla sabbia. Il sopralluogo della naturalista Gessica Panetta e del presidente del WWF Crotone Paolo Asteriti, insieme ad Andrea Segreto, ha confermato la presenza del nido.

La zona, già riconosciuta per il suo valore naturalistico, si conferma un sito privilegiato per la nidificazione delle tartarughe marine. Dopo aver consultato la Provincia di Crotone e il Comune di Isola Capo Rizzuto, il WWF ha annunciato che la schiusa, prevista tra circa 50 giorni, sarà pubblica, ma solo con le dovute precauzioni per proteggere gli animali e il nido.

«La comunità di Isola Capo Rizzuto dimostra sempre più attenzione verso la tutela della Caretta caretta», ha commentato il WWF, sottolineando il valore crescente delle spiagge locali per la conservazione della specie. Non a caso, pochi giorni fa, durante la cerimonia per l’assegnazione della Bandiera Blu, era stato evidenziato come il territorio fosse diventato una scelta abituale per la nidificazione. Il primo nido dell’estate 2025 era già stato scoperto il 18 giugno a Steccato di Cutro, documentato in diretta da due bagnanti. Nel 2024, le nidificazioni in Calabria sono aumentate del 30% rispetto all’anno precedente, con casi registrati anche a Le Cannella e Strongoli Marina. I numeri confermano un trend positivo per la Caretta caretta, ma anche la crescente responsabilità di istituzioni e cittadini nella salvaguardia dell’ecosistema marino.