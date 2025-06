Nuovo crollo a Tropea: massi si staccano dalla parete tufacea a Rocca Nettuno

- Advertisement -

TROPEA (VV) – Un nuovo crollo nella notte, ha interessato la parete tufacea di Tropea e alcuni massi si sono staccati nella zona di Passo Cavaliere, precipitando in mare a pochi metri dalle spiagge attrezzate, frequentatissime dai bagnanti, in particolare quella di Rocca Nettuno. Purtroppo non si tratta di un evento isolato: ad aprile del 2024, una parte del costone si era staccata dalla rupe di Santa Maria dell’Isola, sotto la celebre chiesetta simbolo di Tropea. Un precedente che aveva acceso i riflettori sulla fragilità del territorio ma che, a quanto pare, non ha prodotto interventi risolutivi.

Il nuovo distacco è avvenuto in un’area già classificata come a rischio idrogeologico, segnalata da anni come instabile. A lanciare l’allarme è stato Antonio Piserà, ex consigliere comunale di Tropea, che ha inviato una segnalazione urgente ai Commissari Straordinari del Comune, al Prefetto di Vibo Valentia, ai Vigili del Fuoco, alla Capitaneria di Porto e agli altri organi competenti. Tropea, una delle mete turistiche più visitate del Sud Italia, si trova così a fronteggiare un’emergenza strutturale che rischia di trasformarsi in tragedia. A Tropea, la bellezza rischia di crollare sotto il peso dell’indifferenza.