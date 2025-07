Nuovo Codice della Strada: c’è la firma al decreto alcolock: chi deve montarlo e come funziona

- Advertisement -

COSENZA – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato nella giornata di ieri, il decreto che definisce le caratteristiche e le modalità di installazione dell’alcolock, il dispositivo che, secondo le linee guida inserite nel nuovo Codice della Strada entrato in vigore lo scorso 14 dicembre, impedisce l’accensione del veicolo se il guidatore non supera l’alcol test.

Una delle nuove norme messe in campo che introducono delle aggravanti per chi si mette alla guida in stato di ebrezza. In particolare l’alcolock è stato pensato come deterrente per i recidivi con l’intento discoraggiare la guida dopo aver bevuto e aumentare la sicurezza stradale.

Alcolock: quanto costa e chi dovrà installarlo

Il dispositivo dovrà essere installato sul veicolo dei guidatori che sono stati già sanzionati e condannati per guida in stato di ebrezza e che al momento dei controlli saranno trovati con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Quanto costa? Circa 2mila euro. Gli automobilisti che sono tenuti a montarlo e non lo fanno rischiano una sanzione da 158 a 638 euro.

“Il decreto – si legge nella nota diffusa dal ministero dei Trasporti – stabilisce che l’alcolock può essere installato su diverse categorie di veicoli adibiti al trasporto sia di persone che di merci e dovrà rispettare gli standard della normativa unionale. Sono previsti obblighi specifici per i produttori, che dovranno fornire istruzioni dettagliate per installazione, uso e manutenzione. Gli installatori autorizzati avranno un ruolo cruciale, dovendo applicare un sigillo speciale per prevenire qualsiasi tentativo di manomissione. In caso di controlli su strada, il conducente dovrà esibire l’originale della dichiarazione di installazione e il certificato di taratura valido del dispositivo. L’installazione dell’alcolock non richiederà un aggiornamento del documento unico di circolazione”.