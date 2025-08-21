HomeCalabria

Nuovo bliz contro i lidi abusivi: liberata un’area di 1200 mq, sequestrati ombrelloni e lettini

Il responsabile della struttura aveva anche violato i sigilli di un’area demaniale adibita praticando il parcheggio abusivo. È stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per violazione dei sigilli e occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo

CUTRO (KR) – Non si fermano i controlli della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera nel corso dell’estate, lungo il litorale, per verificare la regolarità delle aree demaniali marittime occupate e così è stata scoperta un’altra occupazione abusiva in un’area di 1250 metri quadrati. L’intervento nell’ambito dell’operazione “Mari e Laghi Sicuri 2025” è stato eseguito a Cutro, in località San Leonardo.

I militari hanno constatato che una struttura ricettiva occupava abusivamente,  perchè senza concessione, una porzione di arenile, sistemando tutte le attrezzature da spiaggia in maniera non regolare. In totale sono stati rimossi 232 tra ombrelloni, sdraio e lettini, mentre l’area occupata abusivamente è stata restituita alla pubblica fruizione.

I controlli hanno fatto emergere che il responsabile della struttura ricettiva, già oggetto di precedenti accertamenti, aveva violato i sigilli di un’area demaniale adibita a parcheggio per autovetture praticando così il parcheggio abusivo. Anche questa area è stata immediatamente sgomberata ed i sigilli sono stati ripristinati.

Il titolare della struttura è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per violazione dei sigilli e occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo. I controlli esteti a tutto il litorale, con attenzione ai Comuni di Cutro, Cropani e Botricello hanno comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro, per l’assenza delle concessioni obbligatorie. 

