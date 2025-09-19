HomeCalabria

Nuovo blitz tra i boschi dell’Aspromonte: sequestrate e distrutte centinaia di piante di marijuana

Secondo le prime stime, il raccolto avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito di migliaia di euro. Negli ultimi 3 mesi sono state scoperte oltre 15 piantagioni

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Continuano incessanti i controlli dei Carabinieri tra i fitti boschi e i pendii scoscesi dell’Aspromonte reggino. Nel corso di un’operazione mirata, i militari della Compagnia di Bianco, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dell’8° Nucleo Elicotteri, hanno individuato e distrutto un’estesa piantagione di canapa indiana nella campagne di Samo.

L’attività è avvenuta in una delle aree più impervie e difficilmente accessibili della provincia. All’interno del sito i militari hanno scoperto centinaia di piante, alte quasi due metri e ormai pronte per la raccolta. Nei dintorni, rinvenuti anche strumenti agricoli e pompe idriche utilizzati per la cura e l’irrigazione, segno di una coltivazione organizzata e ben strutturata. Secondo le prime stime, il raccolto avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito di migliaia di euro, destinato ad alimentare il mercato degli stupefacenti nella provincia reggina e nelle zone limitrofe.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle coltivazioni illegali che, negli ultimi tre mesi, ha già portato alla scoperta e alla distruzione di oltre 15 piantagioni di canapa indiana, per un totale di circa 10.000 piante sequestrate, con conseguenti denunce e arresti di soggetti ritenuti coinvolti nella loro gestione. In particolare, i Carabinieri hanno intensificato la loro presenza sia sul versante tirrenico sia su quello ionico dell’Aspromonte, dove le caratteristiche naturali del territorio vengono spesso sfruttate per occultare estese coltivazioni di droga.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Rende, 12enne scomparsa da casa: ore di angoscia per la famiglia

Area Urbana
RENDE (CS) - Apprensione a Rende dove da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di una giovanissima di 12 anni. Secondo quanto ricostruito,...
DIA Direzione investigativa antimafia

Operazione “Grimilde”: truffa milionaria al Ministero, condanna definitiva. Arrestati padre e figlio

Calabria
BOLOGNA - Truffa milionaria al Ministero, arriva la condanna definitiva per due imprenditori calabresi. La Direzione Investigativa Antimafia, su mandato della Procura Generale di...
Rettore-Leone-con-Brunori

Unical, festa di benvenuto per le matricole: Brunori si esibirà al Tau

Università
RENDE (CS) - Lunedì 22 settembre alle ore 17:30 l’Anfiteatro dell’Università della Calabria, davanti al Tau, alla fine del ponte Bucci, si trasformerà in...
matilde-e-roberta-lanzino

Cosenza: la Fondazione Lanzino entra in ‘Nora’, il network nazionale contro la violenza di...

Area Urbana
COSENZA - “Far parte di un Network nazionale ed essere tra i 56 progetti (due soli in Calabria) ritenuti validi a livello nazionale ci...

A Corigliano Scalo la “Festa della Stazione”, una tradizione che si rinnova da 77...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Corigliano Scalo si prepara a vivere un fine settimana di grande festa, tra tradizione religiosa e spettacolo dal vivo. La...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37388Area Urbana22495Provincia19912Italia8034Sport3873Tirreno2963Università1469
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Area Urbana

Rende, 12enne scomparsa da casa: ore di angoscia per la famiglia

RENDE (CS) - Apprensione a Rende dove da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di una giovanissima di 12 anni. Secondo quanto ricostruito,...
Rettore-Leone-con-Brunori
Università

Unical, festa di benvenuto per le matricole: Brunori si esibirà al...

RENDE (CS) - Lunedì 22 settembre alle ore 17:30 l’Anfiteatro dell’Università della Calabria, davanti al Tau, alla fine del ponte Bucci, si trasformerà in...
matilde-e-roberta-lanzino
Area Urbana

Cosenza: la Fondazione Lanzino entra in ‘Nora’, il network nazionale contro...

COSENZA - “Far parte di un Network nazionale ed essere tra i 56 progetti (due soli in Calabria) ritenuti validi a livello nazionale ci...
Area Urbana

Annunziata: «Nomine di primari universitari senza concorso e stipendi con fondi...

COSENZA - "Quello che sta succedendo nell'AO di Cosenza è preoccupante, un intreccio giuridico tra disposizioni del SSN ed universitarie che mina la fiducia...
Cosenza Brescia 01 curva Nord
Area Urbana

Cosenza calcio: tifosi, società e sindaco a confronto. Caruso sarà all’assemblea...

COSENZA - Franz Caruso ha incontrato nel pomeriggio di oggi una delegazione di tifosi della Curva Nord dello Stadio San Vito-Marulla. Al centro dell'incontro,...
Mimmo-Lucano
Calabria

Regionali, stop definitivo a Mimmo Lucano: il Consiglio di Stato conferma...

REGGIO CALABRIA - ll Consiglio di Stato ha rigettato l'appello presentato dai legali di Mimmo Lucano per chiedere l'annullamento delle sentenze del Tar di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA