Nuovi ospedali in Calabria: lunedì il protocollo antimafia. Nominati i responsabili di progetto – NOMI

CATANZARO – Qualche settimana fa il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato nominato – in seguito a decisioni del Consiglio dei ministri e del Dipartimento della Protezione Civile – commissario delegato per l’attuazione degli interventi riguardanti il sistema degli ospedali regionali. A seguito di questa nomina, lo scorso 4 aprile – dopo una specifica richiesta dello stesso governatore all’esecutivo nazionale – il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha inoltre firmato un’ordinanza per affidare alla Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell’Interno lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture relativi alla realizzazione dei nuovi ospedali in Calabria.

Il direttore di questa Struttura, il Prefetto Paolo Canaparo, lunedì 14 aprile sarà a Catanzaro. Alle ore 11.30 – presso il dodicesimo piano della Cittadella regionale – si terrà una conferenza stampa del presidente Roberto Occhiuto, del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, e del prefetto Canaparo. A seguire si riunirà un tavolo tecnico al quale prenderanno parte i prefetti della Calabria, i questori, i comandanti regionali e provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la Dia, i sindacati, e le associazioni datoriali – sui temi che riguardano l’ordinanza della Protezione Civile e dunque la costruzione dei nuovi nosocomi nella nostra Regione.

Nel frattempo il Governatore, nella sua qualità di commissario per l’emergenza ospedaliera, con apposita determina ha definito l’organismo per «l’immediata attuazione dell’ordinanza di Protezione Civile al fine – si legge nel DCA – di consentire l’immediata attuazione dell’ordinanza di protezione civile con cui è stato nominato commissario per realizzare i nuovi ospedali e le nuove opere di edilizia sanitaria». Occhiuto ha definito la struttura tecnico-amministrativa a supporto della sua attività commissariale in tre settori: amministrativo, contabile e tecnico. In fase di

prima assegnazione a Maria Cantarini, vicecapo di gabinetto della Regione, è affidato il coordinamento del settore amministrativo, alla Canterini e a Luca Buccafurri (dirigente del Dipartimento Economia e Finanze della Regione) è affidato il coordinamento contabile, inoltre a Francesco Tarsia (dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici) è affidato il coordinamento del settore tecnico.

Occhiuto ha poi indicato i responsabili di progetto (Rup): il generale dell’Esercito Antonio Battistini, commissario dell’Asp di Catanzaro, che ha l’interim per l’ospedale di Sibari, del dirigente generale del Dipartimento Lavori pubblici Claudio Moroni “ad interim” per l’ospedale di Vibo Valentia, di Francesco Tarsia “ad interim” dell’ospedale della Piana di Gioia Tauro, Tarsia, inoltre, ha l’interim per l’ospedale di Locri, mentre Monica Calamai, commissario dell’Asp di Crotone, ha l’interim per gli interventi Inail con riferimento alla fase progettuale della fattibilità degli ospedali di Cosenza, Reggio Calabria, Polistena, Crotone, Catanzaro. Infine Vincenzo Lucia (Dipartimento Infrastrutture della Regione) e Francesco Fucile (Dipartimento Tutela della Salute) avranno un ruolo di supporto tecnico.