HomeCalabria

Nuovi canili e ospedali veterinari: la Regione Calabria vara il piano contro il randagismo

Un piano 2025-2027 da circa 8 milioni approvato dalla Giunta regionale che prevede anche campagne di sterilizzazione, incentivi all'adozione e attività educative

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – La Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi le Linee di indirizzo per la redazione del Piano regionale per la lotta al randagismo e per il benessere degli animali da compagnia 2025-2027. La delibera, proposta dal vicepresidente della Regione Filippo Pietropaolo su indicazione del presidente Roberto Occhiuto, rappresenta un passo fondamentale per affrontare in maniera strutturata e definitiva un fenomeno che, oltre a riguardare il benessere animale, ha riflessi sulla salute pubblica, sulla sicurezza e sul decoro urbano.

Il documento, frutto dell’analisi del Dipartimento Salute e Welfare e condiviso con i servizi veterinari delle ASP, individua una serie di azioni strategiche che comprendono campagne di sterilizzazione, completamento dell’anagrafe canina e della microchippatura obbligatoria, incentivi alle adozioni, iniziative di sensibilizzazione e attività educative rivolte al benessere degli animali d’affezione e alla prevenzione dall’abbandono, la formazione degli operatori, il rafforzamento del sistema di monitoraggio e delle sanzioni, la gestione delle emergenze, e la realizzazione di nuove strutture di accoglienza, cura e benessere, dotate dei necessari requisiti.

La Giunta ha inoltre demandato al Dipartimento Programmazione Unitaria l’individuazione delle risorse necessarie, fino a 6 milioni di euro, attingendo alla programmazione comunitaria e nazionale 2021-2027, cui si aggiungono 1,8 milioni già disponibili grazie a fondi ministeriali non utilizzati.

“Con l’approvazione delle linee di indirizzo per il Piano regionale di lotta al randagismo – ha detto il vice presidente Pietropaolo – mettiamo finalmente le basi per un intervento organico e risolutivo di prevenzione e gestione del fenomeno. Grazie all’opera di sensibilizzazione del sottosegretario Wanda Ferro, che ha rivolto grande attenzione alla problematica, e all’impegno del presidente Roberto Occhiuto, che ha voluto affrontare questa emergenza con decisione, abbiamo avviato un percorso che prevede la realizzazione di un piano concreto che abbiamo già definito, che prevede tra l’altro la realizzazione di 30 nuovi canili attraverso avvisi pubblici destinati ai comuni e tre ospedali veterinari distrettuali, nel Cosentino, nel Catanzarese e nel Reggino, tutto gestito in una rete integrata con i servizi veterinari delle ASP. Prevediamo anche di agevolare per i Comuni la possibilità di utilizzare terreni confiscati alle organizzazioni criminali per la costruzione dei nuovi canili. Contestualmente lavoriamo per adeguare la normativa regionale alle linee guida del Ministero della Salute e per mettere ordine e valorizzare il ruolo del volontariato. L’obiettivo è arrivare a una soluzione definitiva di un problema che da troppo tempo grava sulla Calabria, con un impegno forte, condiviso e sostenuto da risorse certe”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

turisti-belgi-salvati

Dispersi nei boschi delle Serre: salvati due turisti belgi con l’elicottero – VIDEO

Calabria
VIBO VALENTIA - Si sono concluse con successo le operazioni di ricerca e recupero di due turisti belgi che si erano smarriti nei boschi...
Teatro-Rendano_illuminazione_Cosenza

Illuminazione pubblica e fotovoltaico: Cosenza accelera sulla transizione green

Area Urbana
COSENZA - Da qualche giorno sono partiti formalmente gli interventi previsti dal project financing della pubblica illuminazione. "Si tratta di un progetto strategico -...
Lucano_Tridico

Regionali, Lucano: «Pasquale Tridico è una speranza, volto pulito per la Calabria»

Calabria
REGGIO CALABRIA - "Pasquale Tridico è una speranza per la Calabria. L'ho sentito poco fa e mi ha detto 'Mimmo ci sono, ci sono'"....
Partito democratico

Regionali in Calabria, Il PD riunisce i segretari provinciali «unità della coalizione è l’obiettivo...

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - Si è svolta oggi, a Lamezia Terme, una riunione della Conferenza dei segretari provinciali del Partito Democratico, allargata ai parlamentari...

Smantellato un sistema di riciclaggio e contraffazione di veicoli rubati che venivano poi noleggiati

Italia
ROMA - Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno notificato un'ordinanza che dispone la custodia cautelare...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37037Area Urbana22264Provincia19760Italia7999Sport3846Tirreno2892Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

turisti-belgi-salvati
Calabria

Dispersi nei boschi delle Serre: salvati due turisti belgi con l’elicottero...

VIBO VALENTIA - Si sono concluse con successo le operazioni di ricerca e recupero di due turisti belgi che si erano smarriti nei boschi...
Teatro-Rendano_illuminazione_Cosenza
Area Urbana

Illuminazione pubblica e fotovoltaico: Cosenza accelera sulla transizione green

COSENZA - Da qualche giorno sono partiti formalmente gli interventi previsti dal project financing della pubblica illuminazione. "Si tratta di un progetto strategico -...
Lucano_Tridico
Calabria

Regionali, Lucano: «Pasquale Tridico è una speranza, volto pulito per la...

REGGIO CALABRIA - "Pasquale Tridico è una speranza per la Calabria. L'ho sentito poco fa e mi ha detto 'Mimmo ci sono, ci sono'"....
Partito democratico
Calabria

Regionali in Calabria, Il PD riunisce i segretari provinciali «unità della...

LAMEZIA TERME (CZ) - Si è svolta oggi, a Lamezia Terme, una riunione della Conferenza dei segretari provinciali del Partito Democratico, allargata ai parlamentari...
Accoltellato Isola Capo Rizzuto
Calabria

Rissa tra due famiglie sulla spiaggia di Le Cannella: 5 arresti...

CROTONE - Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri per la rissa avvenuta ieri sulla spiaggia di Le Cannella, nel comune di Isola Capo...
Provincia

Diario di Don Santino Borrelli, parroco di Donnici: oltre 500 chilometri...

COSENZA - Dopo 15 giorni di cammino a piedi ed aver percorso oltre 500 chilometri dalla partenza dalla capitale canadese, Ottawa, Don Santino Borrelli...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA