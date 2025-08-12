REGGIO CALABRIA – Torna a tremare la terra nel Reggino, dopo l’evento sismico registrato ieri nello Stretto di Messina, in mare. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 13.34 con epicentro a soli 4 km da Reggio Calabria. Il sisma è stato rilevato ad una profondità di 69 km e, oltre alla Città dello Stretto, è stato avvertito anche nei centri vicini, a Calanna, Laganadi e Cardeto. Secondo quanto emerso non sarebbero stati registrati danni a persone o cose.
Nuova scossa di terremoto in Calabria, il sisma di magnitudo 3.3
Il sisma è stato registrato alle 13.34 con epicentro a soli 4 km da Reggio Calabria. Ieri una scossa % nello Stretto di Messina
