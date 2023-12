Nuova linfa alla Regione, via libera alle prime 50 assunzioni. Entro fine anno si arriverà a 281 unità

CATANZARO – Arrivano i rinforzi alla cittadella regionale. Sottoscritti i primi 50 contratti di assunzione di unità di personale (alla presenza della dirigente generale del Dipartimento, Marina Petrolo, e della dirigente di settore, Roberta Cardamone) destinati a snellire, rinnovare, velocizzare e implementare la macchina burocratica della Regione Calabria. Si tratta della prima tornata di assunzioni previste dall’assessorato alle risorse umane e che entro fine anno punta a contrattualizzate quasi 300 nuove persone. Tutti ingressi che rientrano nell’attuazione del piano dei fabbisogni approvato a settembre dalla Giunta.

283 posti di lavoro entro fine anno

“Firmeranno il contratto le prime 50 persone, per lo scorrimento della graduatoria di un concorso espletato nel 2023 e a seguire nei prossimi giorni, fino a fine anno, ci saranno nuovi ingressi scaglionati – ha detto l’assessore alle Risorse umane Filippo Pietropaolo: il 18 dicembre firmeranno in 57 con qualifica di istruttori amministrativo-contabile destinati ai Centri per l’impiego; il 19 dicembre 6 funzionari dell’agenzia di coesione; il 20 dicembre 31 invalidi civili come da legge 68/99 che la Regione Calabria non faceva da decenni e che consentirà di mettersi in regola; il 21 sarà la volta di altri 53 funzionari tecnici; altri 75 istruttori amministrativo-contabile sottoscriveranno il contratto giorno 28; infine, entro il 31 dicembre saranno assunti 6 operatori vittime della criminalità e del dovere e 5 dirigenti.

Nel 2024 nuovi concorsi

“accio gli auguri a tutti voi anche a nome del presidente Occhiuto con il quale abbiamo da sempre condiviso e lavorato, insieme a tutta la Giunta, al rinnovo e al potenziamento del personale degli uffici di questa amministrazione regionale. Per effetti dei pensionamenti nel corso degli ultimi anni gli uffici dei dipartimenti si erano impoveriti. Oggi, con queste assunzioni, diamo un importante ventata di novità e nuova linfa” ha aggiunto l’assessore Pietropaolo che ha spiegato che per le assunzioni avverano con la massima trasparenza “la volontà della Regione è stata sempre quella di portare avanti i procedimenti in modo trasparente e senza il pericolo di infiltrazioni. Per questo abbiamo affidato le procedure al Fomez o Ripem della funzione pubblica“. Nel 2024 inizieranno a Roma presso il Formez i colloqui di 925 partecipanti ai concorsi dai quali saranno selezionati altre 150 persone da assumere.