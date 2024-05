Nuova forte scossa di terremoto in Calabria. Sisma di magnitudo 4.0, epicentro ancora nel crotonese

CUTRO (KR) – Nuova scossa di terremoto in Calabria, interessata ancora una volta la zona del crotonese dove non si ferma lo sciamo sismico che da alcuni giorni sta interessando, in particolare, i comuni di Cutro, Cirò, Crucoli, Carfizzi e Umbriatico. Alle 14:07 i sismologi dell’INGV hanno registrato una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0. L‘epicentro è stato localizzato a 6 km a ovest del Comune di Cirò e la scossa è avvenuta ad una profondità di 24 km. Nel giro di 5 minuti si sono verificare altre 4 scosse di terremoto in successione: la più forte di magnitudo 2.8 alle 14:17.

Sciame sismico nel crotonese

Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione in tutto il crotonese fino alla provincia di Catanzaro. Nella giornata di ieri erano registrate altre due scosse, la più forte di magnitudo 3.1 con epicentro a Umbriatico, mentre una di magnitudo 2.2 era avvenuta in piena notto sempre a Cirò. Venerdì scorso, invece, era stata registrata una scossa con la stessa magnitudo di oggi, ovvero 4.0.