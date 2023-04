Novellame di sarda diretto in Sicilia: scoperti e sequestrati oltre 500 chili all’imbarcadero

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Oltre 500 chilogrammi di novellame di sarda nascosti in un furgone frigo pronto ad imbarcarsi per la Sicilia, sono stati stati sequestrati dalla Guardia costiera di Reggio e Villa San Giovanni. Ulteriori 360 chili di prodotto la cui cattura è vietata dalla normativa nazionale e comunitaria sono stati trovati e sequestrati sempre dalla Guardia costiera in collaborazione con il nucleo radiomobile dei carabinieri all’interno di una vettura monovolume intercettata nel territorio del Comune di Scilla.

Ai conducenti dei mezzi sono state elevate delle sanzioni amministrative pecuniarie pari a 25 mila euro euro cadauno. Le attività di controllo, ad opera dei nuclei ispettivi della Capitaneria di porto Guardia Costiera reggina proseguiranno senza sosta anche nei prossimi giorni attraverso il monitoraggio delle varie fasi della filiera della pesca: dalla cattura del prodotto ittico sino al suo trasporto e alla commercializzazione.