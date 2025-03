Novanta sacchi pieni di marijuana in casa scoperti dai carabinieri, arrestato 35enne

GROTTERIA (RC) – Un intero stock di marijuana, oltre 30 chili suddivisi in circa 90 confezioni minuziosamente sigillate, ed altri 45 chili di infiorescenze e foglie di canapa. Tutto occultato in comuni sacchi della spazzatura. E’ il bilancio dell’ingente rinvenimento, effettuato dai carabinieri a carico di un 35enne di Grotteria.

Ad attirare l’attenzione dei militari era stato l’iniziale rinvenimento di un primo voluminoso involucro, contenente le tipiche infiorescenze della canapa: a nulla sono valsi i tentativi dell’uomo di giustificarsi, asserendo si trattasse di cannabis light.

La perquisizione successivamente eseguita dai militari nei confronti dell’uomo, ed estesa ad altri locali nella sua disponibilità, ha infatti consentito di portare in breve alla luce quello che è parso a tutti gli effetti un deposito per lo stoccaggio della marijuana, ripartita ed imballata con meticolosa accuratezza e con ogni probabilità destinata ad alimentare l’illecito mercato delle sostanze stupefacenti. L’uomo è stato tratto in arresto e dovrà ora rispondere in ordine alla contestata detenzione illecita dell’ingente quantitativo di stupefacenti detenuto.