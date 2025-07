Notte di fuoco a Lamezia: distrutti sei veicoli e una moto. Ipotesi dolosa al vaglio

- Advertisement -

LAMEZIA (CZ) – La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta alle ore 3:30 circa di oggi in via I Maggio, nel comune di Lamezia Terme, per un incendio che ha coinvolto diversi veicoli.

Le fiamme hanno interessato sei autovetture e una moto, tutti mezzi regolarmente parcheggiati lungo la via. Coinvolti nel rogo anche una palma e alcune suppellettili da giardino. Nessun danno è stato registrato allo stabile adibito a civile abitazione e non si segnalano feriti.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso la completa estinzione dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area, evitando il propagarsi delle fiamme ad altre strutture o veicoli presenti in zona.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza. Sono in corso indagini per stabilire le cause dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, anche se quella dolosa risulta essere la più accreditata.