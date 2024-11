Notte di fuoco a Crotone: tre auto avvolte e dalle fiamme. Indaga la polizia

- Advertisement -

CROTONE – Questa notte intorno alla mezzanotte una squadra dei vigili del fuoco di Crotone è intervenuta per spegnere l’incendio che ha avvolto un’auto in una traversa di Via Mario Nicoletta a Crotone. All’arrivo sul posto una vettura Opel Agila era gia in fiamme propagandosi anche alle auto vicine, una Fiat Panda ed una Mercedes classe A. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi del rogo alle numerose auto parcheggiate nelle vicinanze ed adiacenti alle finestre di una grande struttura adibita a negozio. Non si registrano feriti. Dopo lo spegnimento i vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche la polizia per far luce sulle cause dell’incendio e per i rilievi del caso.