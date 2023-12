Non sarà un bianco Natale. Prime proiezioni meteo: anticiclone protagonista anche in Calabria

COSENZA – Messa in archivio la breve irruzione fredda del fine settimana, che ha portato anche qualche spolverata di neve sulle cime più alte di Sila e Pollino, le attenzioni sono proiettate sulle prossime festività natalizie. Manca una settimana esatta, ma inizia già a delinearsi quello che potrebbe essere il tempo in Calabria dalla vigilia di Natale fino a Santo Stefano. E come accade oramai da diversi anni, va sempre più delineandosi un Natale per niente freddo, ma anche senza neve sulle nostre montagne, che dovranno ancora aspettare per dare il via alla stagione invernale.

Non sarà un bianco Natale

Il dominio dell’alta pressione, con l’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre non solo sull’Italia ma su buona parte delle nazioni dell’Europa Centro occidentale, manterrà un tempo sereno o poco nuvoloso per buona parte di questa settimana, fatta eccezione per la giornata di sabato quando si potrà registrare qualche piovasco soprattutto lungo i versanti tirrenici. Il tutto in un contesto mite durante il giorno, più freddo nelle ore notturne a causa dell’inversione termica tipica dei periodo anticiclonici. Temperature che saranno comunque in linea con le medie del periodo. Sarà un anticiclone molto invadente che con molta probabilità ci accompagnerà fino alla fine di dicembre.

Il tempo dalla vigilia Santo Stefano e quel vortice freddo

Per le festività Natalizie sembra delinearsi un clima stabile e soleggiato, anche se nelle ultime ore viene tenuto in considerazione un flusso d’ario fredda che, dai Balcani, potrebbe lambire le regioni adriatiche e parte del Sud. Ma tale ipotesi con un possibile cambiamento del tempo nelle festività restano scarse e di difficile realizzazione.