HomeCalabria

Non autosufficienza in Calabria: per il 49% dei cittadini servono più aiuti economici

Il 62% ha vissuto o conosce esperienze dirette di assistenza a familiari fragili. Cresce la consapevolezza, ma anche il peso emotivo ed economico sulle famiglie

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – In Calabria, la gestione della non autosufficienza è centrale per molte famiglie. Secondo un’indagine dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, il 62% dei calabresi dichiara di conoscere personalmente – o attraverso amici e parenti – qualcuno che si è trovato a dover assistere un familiare non autosufficiente.

Le difficoltà

Una realtà diffusa, che comporta non solo un impegno fisico, ma anche forti ricadute emotive ed economiche. Tra le difficoltà più temute, infatti, quasi un cittadino su due (46%) indica la solitudine e l’assenza di riferimenti, un fattore che incide sull’equilibrio psicologico di chi si prende cura dei più fragili.

Sostegni insufficienti

Tra le esigenze più sentite da chi affronta questa condizione spiccano le misure di sostegno economico, considerate prioritarie dal 49% degli intervistati. La gestione quotidiana di un familiare non autosufficiente comporta infatti costi spesso elevati, difficili da sostenere senza aiuti concreti. Il 38% dei calabresi afferma che, in assenza di alternative, ricorrerebbe ai propri risparmi, mentre il 27% prenderebbe in considerazione la stipula di una polizza assicurativa LTC (Long-Term Care).

Vita, lavoro e salute mentale

Oltre al supporto economico, il 33% evidenzia la difficoltà di conciliare l’assistenza con il lavoro, mentre un altro 32% sottolinea l’importanza di un sostegno psicologico. Il 30%, invece, sente il bisogno di poter delegare alcune attività, per alleggerire il carico fisico ed emotivo. Seguono altri bisogni come l’accesso a informazioni chiare sui servizi disponibili (27%), l’utilizzo della telemedicina (20%), e la possibilità di ricevere formazione specifica per l’assistenza (19%).

Non autosufficienza_Calabria

A chi affidarsi per l’assistenza?

Il tema dell’affidamento dell’assistenza apre un ulteriore dibattito: per il 59% dei calabresi, è la famiglia a dover intervenire in prima persona, almeno finché le condizioni lo permettono. Tuttavia, un 32% opterebbe per strutture specializzate, il 30% si rivolgerebbe al servizio sanitario pubblico, mentre altri considerano i servizi privati (28%), le badanti (16%) o le associazioni di volontariato (15%) come alternative valide.

Polizze LTC – Long Term Care: una possibile soluzione

Alla domanda su cosa si apprezzerebbe in una soluzione assicurativa per la non autosufficienza, il 41% degli intervistati indica la copertura anche in caso di non autosufficienza parziale. Seguono la possibilità di coprire spese per ausili speciali (38%) e la convenienza economica (32%).

“L’invecchiamento demografico del nostro Paese sta generando nuovi bisogni sociali, portando in primo piano la sfida della gestione della non autosufficienza” ha dichiarato Emiliano De Salazar, Direttore Vita di Sara Vita. “Questa condizione impatta profondamente sulla qualità della vita sia della persona che ne soffre sia delle famiglie, con ripercussioni anche economiche. Le polizze LTC, come Sara Prenditi Cura, possono offrire un supporto concreto, alleggerendo il peso dei costi e rendendo più sostenibile l’assistenza”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

collage-sagra-del-fungo-sila

La Sila fa il pieno di turisti. Boom di presenze da tutto il sud...

Provincia
SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Il fungo protagonista indiscusso questo weekend sulle strade di Camigliatello Silano per la tradizionale Sagra del Fungo, appuntamento immancabile...

“Ti uccido”: tre anni di carcere per il compagno violento. Condanna senza sconti a...

Provincia
CASTROVILLARI (CS) - Tre anni di reclusione senza alcun beneficio ed il pagamento completo delle spese processuali insieme al risarcimento dei danni patiti dalla...
consiglio-comunale-Corigliano-Rossano

Porto sicuro a Corigliano Rossano: droni e AI in azione per prevenire i danni...

Ionio
CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – È ufficialmente partito il progetto ANEMOS (A Common Cross-border Strategy for Storm Preparedness and Operational Resilience Techniques for Seaports), un'importante iniziativa...

Ambulanze ferme all’Annunziata, Caruso replica a De Salazar: “Non strumentalizzo, ok al confronto”

Area Urbana
COSENZA - Si infiamma in queste ore il dibattito sulla sanità cosentina dopo che il sindaco di Cosenza Franz Caruso denunciava 13 ambulanze ferme...
sagra-vino-donnici-burrone-uomo

Paura alla sagra del vino di Donnici, uomo cade da un muretto: salvato dai...

Provincia
COSENZA  – Ieri notte, intorno alle ore 2:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta a Donnici, dove era...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37643Area Urbana22743Provincia20006Italia8070Sport3896Tirreno2992Università1488
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Spreco cibo
Italia

Come combattere lo spreco alimentare: comportamenti virtuosi per un futuro sostenibile

ROMA - Lo spreco alimentare rappresenta una sfida cruciale per la sostenibilità ambientale ed economica. Ogni anno, tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura, con...
Up With Down Affavorì'
Italia

“Up With Down”, AIPD lancia la piattaforma per l’imprenditoria inclusiva. L’esempio...

ROMA - In occasione della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down, arriva Up-With-Down, una piattaforma per aspiranti imprenditori con sindrome di Down. La giornata...
Medici sanità ospedale salute
Calabria

Oltre i numeri del rapporto GIMBE: Tucci «serve una sanità che...

COSENZA - Il nuovo Rapporto GIMBE 2025 fotografa con precisione le difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale: sottofinanziamento, carenza di personale, disuguaglianze territoriali, crescita della...
Domenica di carta 2025 - Locandina scacchi in famiglia
Area Urbana

Archivio di Stato di Cosenza: ‘Scacchi in famiglia’ in occasione dell’iniziativa...

COSENZA - Si intitola “Scacchi in famiglia” e l'evento unisce la scoperta del patrimonio archivistico alla passione per gli scacchi, con un focus dedicato...
Area Urbana

Nel cuore del centro storico torna “Cosenza Vecchia Slam”: l’arte scende...

COSENZA - Nel cuore del centro storico torna Cosenza Vecchia Slam, la manifestazione culturale organizzata da Aghia Sophia Fest, giunta alla sua settima edizione....
calabbria teatro festival castrovillari
Provincia

Castrovillari, torna il Calàbbria Teatro Festival: un viaggio poetico tra memoria,...

CASTROVILLARI (CS) - Torna con la sua XIII edizione il Calàbbria Teatro Festival, appuntamento culturale nel mese di ottobre, del panorama teatrale calabrese e...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA