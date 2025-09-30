HomeCalabria

Non accetta il legame tra la sua ex e il precedente marito, arrestato per atti persecutori e lesioni

Alla base ci sarebbe stata la gelosia e l'incapacità di accettare il rapporto civile tra la sua ex e il precedente partner nella gestione dei loro figli

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CROTONE – Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico a Crotone, con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali nei confronti dell’ex compagno della sua ex moglie. Il provvedimento è stato disposto dal GIP su richiesta della Procura di Crotone dopo che la vittima, ha denunciato ripetute minacce e aggressioni. Alla base ci sarebbe la gelosia e il rancore dell’indagato, incapace di accettare il rapporto civile tra la sua ex e il precedente partner nella gestione dei figli.

L’uomo avrebbe pertanto iniziato a perseguitare la vittima con comportamenti violenti, anche via telematica, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita per paura. Le indagini della Squadra Mobile, attivate attraverso la procedura del Codice Rosso, hanno permesso di ricostruire un quadro inquietante di molestie e violenza. L’indagato si trova ora ai domiciliari. La sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

patrono polizia cosenza

Cosenza, la Polizia di Stato celebra il patrono San Michele Arcangelo: “Pace e Sicurezza”

Area Urbana
COSENZA - E' stato celebrato questa mattina a Cosenza, il patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, alla presenza del Prefetto, Rosa Maria...
Tavolo tecnico zona industriale Rende

Rende, nuovo slancio per l’area industriale: viabilità, sicurezza, incentivi fiscali e un centro multifunzionale

Area Urbana
RENDE - L’area industriale di Rende si prepara a cambiare volto ed è stata al centro del Tavolo Tecnico che si è svolto presso...

Corigliano Rossano, al via il 5° ciclo di disinfestazione sul territorio comunale

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Gli interventi saranno eseguiti durante le ore notturne, dalle 2:00 alle 6:00 del mattino, e consisteranno nella nebulizzazione di insetticida...
Slot machine gioco d'azzardo

Calabria: nel gioco 3,7 miliardi di euro spesi nel 2025

Calabria
COSENZA - Nel 2025 la Calabria sta confermando trend molto preoccupanti per quanto riguarda il gioco d’azzardo. In questo articolo esploriamo le dimensioni del...
carabinieri

Orrore in famiglia: picchia la compagna minorenne e tenta di sequestrarle il figlio, arrestato

Calabria
SAN FERDINANDO (RC) - Attimi di terrore a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un cittadino...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37503Area Urbana22614Provincia19953Italia8049Sport3888Tirreno2978Università1479
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

patrono polizia cosenza
Area Urbana

Cosenza, la Polizia di Stato celebra il patrono San Michele Arcangelo:...

COSENZA - E' stato celebrato questa mattina a Cosenza, il patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, alla presenza del Prefetto, Rosa Maria...
Tavolo tecnico zona industriale Rende
Area Urbana

Rende, nuovo slancio per l’area industriale: viabilità, sicurezza, incentivi fiscali e...

RENDE - L’area industriale di Rende si prepara a cambiare volto ed è stata al centro del Tavolo Tecnico che si è svolto presso...
Ionio

Corigliano Rossano, al via il 5° ciclo di disinfestazione sul territorio...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Gli interventi saranno eseguiti durante le ore notturne, dalle 2:00 alle 6:00 del mattino, e consisteranno nella nebulizzazione di insetticida...
carabinieri
Calabria

Orrore in famiglia: picchia la compagna minorenne e tenta di sequestrarle...

SAN FERDINANDO (RC) - Attimi di terrore a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un cittadino...
Area Urbana

Bimbo di 4 mesi muore a seguito di un malore, vano...

COSENZA - Non ce l’ha fatta il bambino di appena quattro mesi originario di Vibo Valentia, colpito da un improvviso e grave malore che...
Banca dati strutture ricettive
Calabria

Affitti in nero di B&B e case vacanze: violazioni in 22...

CATANZARO - I finanzieri di Catanzaro hanno concluso un'attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa amministrativa e fiscale nei confronti dei titolari...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA