CROTONE – Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico a Crotone, con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali nei confronti dell’ex compagno della sua ex moglie. Il provvedimento è stato disposto dal GIP su richiesta della Procura di Crotone dopo che la vittima, ha denunciato ripetute minacce e aggressioni. Alla base ci sarebbe la gelosia e il rancore dell’indagato, incapace di accettare il rapporto civile tra la sua ex e il precedente partner nella gestione dei figli.

L’uomo avrebbe pertanto iniziato a perseguitare la vittima con comportamenti violenti, anche via telematica, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita per paura. Le indagini della Squadra Mobile, attivate attraverso la procedura del Codice Rosso, hanno permesso di ricostruire un quadro inquietante di molestie e violenza. L’indagato si trova ora ai domiciliari. La sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.