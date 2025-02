Noleggio con conducente in Calabria: pubblicato il bando di concorso per 200 licenze – INFO

- Advertisement -

COSENZA – Noleggio con conducente in Calabria: la Regione Calabria ha pubblicato un bando di Concorso l’assegnazione di 200 autorizzazioni per il servizio di Ncc per il trasporto di persone mediante autovettura. Il presente bando di pubblico concorso tende a consentire “l’attuazione della disposizione normativa predetta, anche per fornire risposta alle molteplici richieste di turisti, interessati a spostarsi più agevolmente per raggiungere le innumerevoli località turistiche della nostra regione, ad oggi praticamente impossibilitati a fruire del servizio, per la quasi totale assenza

di vettori e per la contestuale insufficienza delle tratte dei servizi pubblici di linea, peraltro

rispondenti a differenti finalità”. Le autorizzazioni previste dal bando sono valide “esclusivamente per spostamenti con origine e destinazione all’interno del territorio della Regione Calabria”.

NCC 200 licenze in Calabria: domande di partecipazione

Le domande di partecipazione al concorso per 200 licenze NCC, secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno pervenire corredate dai documenti richiesti entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Le domande dovranno pervenire esclusivamente in formato PDF mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dipartimento.turismob@pec.regione.calabria.it

Noleggio con conducente in Calabria: graduatoria e punteggi

La Commissione, valutata la regolarità delle domande presentate per le licenze Noleggio con conducente, assegnerà a ciascun candidato un punteggio sulla base dei criteri e dei punteggi. Saranno ammessi i candidati che raggiungono un punteggio minimo di 42 punti (il massimo è 70). Per l’ultimo soggetto in graduatoria, qualora la disponibilità di autorizzazioni è inferiore a quelle

richieste, non si procederà al rilascio di alcuna autorizzazione se tale disponibilità è inferiore

al 75% della quantità richiesta o comunque è inferiore a 5.

Avere una vettura a zero emissioni (BEV, FCEV o assimilabili) o ibride plug-in (PHEV o assimilabili) per almeno il 75% del parco veicolare o per il trasporto di disabili per almeno il 30% darà 15 punti. Per ogni rimessa oltre la prima, localizzata in differente territorio provinciale dalle altre, fino ad un massimo di 10 punti. Premiate anche le azioni programmate e i tempi di attuazione, gli aspetti organizzativi e gestionali e le modalità operative.