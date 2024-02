«Noi infermieri usa e getta, licenziati senza preavviso». Lo sfogo dei precari del Pugliese-Ciaccio

CATANZARO – Riceviamo e pubblichiamo l’appello degli infermieri precari dell’ex ospedale Pugliese-Ciaccio (ora azienda Renato Dulbecco).

“Siamo infermieri precari dell’ AOU Dulbecco di Catanzaro, del presidio Pugliese-Ciaccio. Ad agosto 2023 abbiamo partecipato ad una manifestazione di interesse per sostituire il personale assente a vario titolo (gravidanze, malattie, infortuni, aspettative, ecc…). Da ottobre 2023 abbiamo preso servizio e ci era stato detto che la graduatoria sarebbe durata due anni e che quindi, per due anni, avremmo lavorato anche se con qualche probabile periodo di pausa tra un incarico e l’altro. Dopo nemmeno due mesi, ci viene invece comunicato che l’azienda non intende più sostituire il personale assente e quindi ci manderà a casa. Bisognerebbe però considerare che siamo persone e non numeri, e che abbiamo famiglie con figli piccoli, e che alcuni di noi hanno lasciato un contratto indeterminato nel privato con la certezza che per almeno due anni avremmo lavorato.

“Siamo stati licenziati senza nemmeno il preavviso”

Non è corretto cambiare le carte in tavola una volta iniziato il gioco, e soprattutto unilateralmente, senza averci interpellato, senza aver pensato al nostro futuro e senza nemmeno darci una spiegazione. Ci è stato detto che le sostituzioni non si possono più fare, per un decreto (forse della Regione Calabria) emanato a fine dicembre. Ma la cosa non ci torna, in quanto l’asp di Reggio Calabria il 31 gennaio c.a., ha assunto alcuni infermieri per sostituzioni, con le stesse caratteristiche dell’avviso di Catanzaro.

In ogni caso, di chiunque sia la responsabilità, vorrei ricordare a queste persone che noi siamo quegli infermieri/e che si prendono cura di loro e dei loro cari, quando vengono al pronto soccorso e in ospedale. Lo stesso Governatore e i suoi familiari, sono stati assistiti e accolti da quegli infermieri che adesso verranno messi alla porta.

Nella graduatoria eravamo circa 100 infermieri (tra l’altro tutti vincitori di concorso), e quelli che hanno avuto un incarico siamo circa 30/40 infermieri. Alcuni di noi si sono visti già arrivare la Pec con la comunicazione del termine del rapporto di lavoro, senza rispettare nemmeno i 15 giorni di preavviso e soprattutto senza rispettare quello che c’è scritto sul contratto, e cioè: “che il rapporto sarebbe terminato al rientro del titolare”.

In molti casi, – scrivono gli infermieri nella nota – le lavoratrici titolari, finiti i tre mesi di maternità obbligatoria, non sono comunque rientrate a lavoro, e ciò avrebbe dovuto comportare la prosecuzione della nostra sostituzione, ma nonostante ciò, l’azienda ha comunque licenziato gli infermieri. Questo è un comportamento totalmente irrispettoso delle più elementari regole di civiltà e di tutela della dignità dei lavoratori. Questa costante mancanza di rispetto è il motivo per cui oggi sempre meno giovani decidono di fare l’infermiere. A quale pro? Per essere usati al bisogno e poi gettati nella spazzatura come un qualsiasi prodotto monouso? E cosa importa se nel cesto dei rifiuti ci finiscono persone, famiglie, figli, sogni, speranze, anni di studio! Tanto siamo infermieri monouso”.