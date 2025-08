No al Ponte sullo Stretto, mobilitazione per dire «basta alle opere inutili»

- Advertisement -

CATANZARO – Il movimento No Ponte Calabria rimanca la propria contrarietà all’opera che dovrebbe unire Calabria e Sicilia. Per questo ha indetto una mobilitazione chiamando a raccolta la popolazione delle due regioni per partecipare alla manifestazione programmata per il 9 agosto a Messina, con appuntamento alle ore 18 a Piazza Cairoli. Il motivo? “Ribadire con forza e determinazione che Calabria e Sicilia non si toccano” tuona il movimento No Ponte Calabria.

“Ci avevano detto – si legge in una nota del comitato – che sarebbe stata l’ultima estate senza ponte. Sono passati due anni da quei proclami e ancora non si vede neanche un cantiere, ma le risorse vengono già bruciate in un vortice di progettazioni inutili, consulenze d’oro, spot pubblicitari e finti dibattiti. Mentre rubano futuro a intere generazioni, i governi nazionali e le Regioni giocano con la propaganda, tagliano le opere davvero necessarie e concentrano i fondi su un progetto fallimentare“.

Per il comitato anche il passaggio al Cipess rischia di trasformarsi da “atto tecnico a passaggio politico forzato, pur di far avanzare un progetto che non ha i requisiti, non ha i fondi europei, non ha senso. Lo diciamo con chiarezza: – conclude il movimeno No Ponte Calabria – Vogliamo acqua, non cemento. Servizi, non armi. Lavoro utile, non cantieri inutili. Rifiutiamo un modello di sviluppo che devasta i territori per arricchire i soliti noti”.