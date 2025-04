Netturbini aggrediti per non aver ritirato rifiuti fuori calendario. Il sindaco «macchiata l’immagine della città»

- Advertisement -

PALMI (RC) – Una Pasqua di violenza quella trascorsa da due lavoratori della Manna Ecologia Ambiente aggrediti a calci e pugni mentre effettuavano il servizio per la raccolta differenziata. I due netturbini sarebbero stati aggrediti in località Tonnara

a Palmi perchè “colpevoli” di non aver ritirato i rifiuti che non erano in calendario per la giornata. L’episodio è stato denunciato da Valerio Romano (Filcams Cgil) e su quanto accaduto anche l’amministrazione comunale di Palmi guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio ha condannato il gesto esprimendo solidarietà ai due lavoratori.

«L’aggressione subita da lavoratori della MEA Ecologia mentre si occupavano della raccolta dei rifiuti è un fatto davvero increscioso e non degno della nostra Città. In attesa che le Autorità competenti accertino i fatti nel dettaglio, ribadiamo che il rispetto delle regole del vivere civile viene prima di tutto. Siamo certi che la nostra Comunità saprà sempre respingere ogni forma di violenza ed isolare chi, con simili episodi, oltre a macchiare una giornata di festa, colpisce anche l’immagine della Città. Ringraziamo invece i lavoratori della ditta che ogni giorno, anche oggi, si adoperano senza risparmiare energie per mantenere pulita la nostra Palmi».