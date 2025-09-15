HomeCalabria

Netflix sceglie la Calabria e i suoi set: nuovo cuore pulsante della serialità internazionale

Da James Franco nelle boschi della Sila alla formazione internazionale sulla costa ionica: la Calabria conquista Netflix e si afferma come polo creativo dell’audiovisivo contemporaneo

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – C’è un vento nuovo che attraversa la Calabria, dalle spiagge dello Ionio alle vette dell’Aspromonte che profuma di cinema, di storie globali e di opportunità concrete. Netflix, la piattaforma di streaming più popolare al mondo, negli ultimi anni ha acceso i riflettori su una regione ricca di suggestioni, ma raramente protagonista.

La svolta è iniziata con produzioni come Hey Joe, girato tra le strade di Pizzo e i boschi della Sila, con un sorprendente James Franco come protagonista. Poi Una femmina, intenso racconto diretto da Francesco Costabile con Lina Siciliano, ha mostrato al grande pubblico la potenza narrativa del territorio. Arbëria ha dato voce alle comunità arbëreshë, mentre la serie Briganti ha lanciato attori calabresi come Alessio Praticò e Marco Iermanò in una dimensione internazionale.

Calabria, non più solo sfondo

È diventata luogo d’incontro per le star globali: al Magna Graecia Film Festival, Giancarlo Esposito — celebre per Kaleidoscope — ha incantato il pubblico, mentre il Calabria Food Fest di Squillace ha accolto volti noti come Zane Phillips (Glamorous), Ana Lucía Domínguez (Pálpito), Mauricio Henao (High Heat) e Froy Gutierrez (One Day at a Time).

A settembre 2025, la formazione: il resort Torre Sant’Antonio, a Santa Caterina dello Ionio, ospiterà il workshop “From Script to Pitch”, con professionisti di alto profilo come la produttrice americana Lisa Ellzey, l’ex executive Netflix Sara Furio e lo sceneggiatore britannico Alex Kendall. Un’opportunità unica per fondere scrittura, mentoring e visione internazionale, nel cuore della Calabria. A rendere possibile questa evoluzione è anche il lavoro della Calabria Film Commission, che ha puntato strategicamente sulla serialità internazionale, offrendo supporto e visione a lungo termine. Netflix ha risposto, trovando in Calabria ciò che oggi fa la differenza: autenticità, giovani talenti e paesaggi senza tempo.

La Calabria è ufficialmente entrata nella geografia delle produzioni globali. E i nomi che già l’hanno scelta — da James Franco a Giancarlo Esposito, da Camil Way a Marco Iermanò — raccontano un territorio che non è più margine, ma centro creativo in pieno fermento. Non è più solo una terra da cartolina, ma un laboratorio di idee dove le storie locali si fanno universali. Una bellezza che Netflix, e il mondo intero, ha finalmente riconosciuto.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Aula scuola

Scuola: domani suonerà la campanella in Calabria, oltre 254mila studenti tornano sui banchi

Calabria
COSENZA - Tutto pronto per il suono della prima campanella in Calabria. Domani, martedì 16 settembre 2025, prende ufficialmente il via il nuovo anno...
escursionisti soccorso alpino san lorenzo bellizzi

Restano bloccati nel Parco del Pollino: tre escursionisti salvati dal Soccorso Alpino

Provincia
SAN LORENZO BELLIZZI (CS) – Un’escursione il cui percorso è stato evidentemente sottovalutato si è trasformata in una notte di paura per tre turisti...

Lupi attaccano un gregge a Fiumefreddo Bruzio: l’appello di un allevatore in difficoltà

Tirreno
FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – Nelle montagne che dominano il borgo di Fiumefreddo, un allevatore del posto, C.S., all'alba di ieri, ha trovato quattro delle...

Tragico incidente sulla Statale 106 Jonica: deceduto un 60enne

Calabria
BADOLATO (CZ) - L'ennesima tragedia lungo la Strata Statale 106 Jonica, tristemente ribattezzata “strada della morte”. Sabato sera, nel territorio del Comune di Badolato,...

Cosenza, riprendono i concerti del Conservatorio: tutte le date tra settembre ed ottobre

Area Urbana
COSENZA - Sul finire dell'estate riprendono i concerti promossi dallo storico Istituto superiore cosentino di Studi Musicali diretto da Francesco Perri, il conservatorio "Stanislao...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37343Area Urbana22441Provincia19897Italia8030Sport3870Tirreno2955Università1465
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Aula scuola
Calabria

Scuola: domani suonerà la campanella in Calabria, oltre 254mila studenti tornano...

COSENZA - Tutto pronto per il suono della prima campanella in Calabria. Domani, martedì 16 settembre 2025, prende ufficialmente il via il nuovo anno...
escursionisti soccorso alpino san lorenzo bellizzi
Provincia

Restano bloccati nel Parco del Pollino: tre escursionisti salvati dal Soccorso...

SAN LORENZO BELLIZZI (CS) – Un’escursione il cui percorso è stato evidentemente sottovalutato si è trasformata in una notte di paura per tre turisti...
Tirreno

Lupi attaccano un gregge a Fiumefreddo Bruzio: l’appello di un allevatore...

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – Nelle montagne che dominano il borgo di Fiumefreddo, un allevatore del posto, C.S., all'alba di ieri, ha trovato quattro delle...
Calabria

Tragico incidente sulla Statale 106 Jonica: deceduto un 60enne

BADOLATO (CZ) - L'ennesima tragedia lungo la Strata Statale 106 Jonica, tristemente ribattezzata “strada della morte”. Sabato sera, nel territorio del Comune di Badolato,...
save gaza arci cosenza
Area Urbana

“Arci X Gaza”, a Rende una partita di beneficenza per sostenere...

RENDE - L’Arci Cosenza APS scende letteralmente in campo, per sensibilizzare e sostenere la popolazione della Striscia di Gaza. L'appuntamento è per sabato 20...
Tirreno

San Lucido, prosegue “Fotografia Calabria Festival”: mostre, visite guidate e opportunità...

SAN LUCIDO (CS) - La quarta edizione di Fotografia Calabria Festival continua a registrare un'ampia partecipazione di pubblico e un forte riconoscimento anche oltre...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA