Nesci: «alla Calabria 120 milioni per aumentare i collegamenti aerei»

CATANZARO – “Buone notizie per la Calabria: 120 mln per incrementare i collegamenti aerei”. Lo afferma l’eurodeputato Denis Nesci (Fdi-Ecr). “All’interno della disciplina degli aiuti di Stato – prosegue – la Commissione europea approva il piano di aiuti italiano per 120 milioni alla Calabria per migliorare e qualificare la mobilità dei cittadini calabresi attraverso l’implementazione di collegamenti aerei da e per l’Europa. Un intervento della durata di quasi tre anni che intercetta tutto il nostro apprezzamento, perché, era l’auspicio che già pubblicamente il partito Ecr aveva evidenziato nella convention di settembre a Scilla”. “In quell’occasione – continua Nesci – emerse l’esigenza di favorire iniziative per rendere la Calabria più connessa cosicché potesse divenire più attrattiva e più competitiva rispetto alle altre regioni d’Europa. E questa scelta della Commissione di autorizzare un piano italiano per la mobilità aerea dei calabresi, e non solo, va in quella direzione”.

