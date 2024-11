Neonato di soli tre giorni di vita trasportato d’urgenza dalla Calabria a Roma

LAMEZIA TERME – Si è concluso nel cuore della notte il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato, di soli tre giorni di vita, dall’aeroporto di Lamezia Terme a quello di Roma-Ciampino, effettuato con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente necessitava di essere trasferito dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro all’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma.

Il neonato ha viaggiato in una speciale culla termica, accompagnato dalla mamma e da una equipe medica. Il volo è stato attivato su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Una volta arrivati all’aeroporto di Ciampino, un’ambulanza era già in attesa del piccolo.