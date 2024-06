Negata visita a paziente invalido, il Codacons attacca il Pugliese-Ciaccio. Miserendino: «facciamo precisazioni»

CATANZARO – “In merito ad una nota con la quale il Codacons denuncia il presunto caso di un paziente anziano, invalido e gravemente malato, al quale sarebbe stata negata la possibilità di prenotare una visita cardiologica urgente in tempi brevi, occorre fare una precisazione”.È quanto afferma in una nota Gandolfo Miserendino, commissario straordinario di Azienda Zero.

Il paziente in questione ha una ricetta dematerializzata con una prestazioni di specialistica ambulatoriale in classe B (breve, prestazioni da eseguire entro 10 giorni).

La prestazione pur se non disponibile presso il ‘Pugliese Ciaccio’ di Catanzaro, la struttura richiesta, è comunque erogabile nella giornata del 5 giugno presso altre strutture, tra le quali il PST di Nocera Terinese, l’Ospedale di Soveria Mannelli, l’Ospedale di Lamezia Terme e il PST di Maida“.