Neanche un cestino per i rifiuti, dalla spiaggia al lungomare. Il cartello: «portateveli a casa»

NOCERA TERINESE (CZ) – Altro che raccolta differenziata e cestini per i rifiuti sulle spiagge. Se passeggi sul lungomare o ti trovi in spiaggia a Nocera Terinese, non trovi un cestino pubblico. Al contrario, campeggiano cartelli che “invitano” turisti e villeggianti a “raccogliere la propria spazzatura e portarla a casa”.

“Se anche mangi una caramella per strada, o un gelato sul lungomare – spiega una villeggiante – non trovi un cestino per gettare la relativa carta e non mi sembra poi tanto decoroso”. “Non è possibile stare sulla spiaggia, raccogliere i rifiuti e le carte dei bambini, e non trovare un cestino dove gettarli. Non vogliamo mica sporcare, anzi, semmai tenere pulito. Credo sia veramente paradossale in una cittadina turistica così frequentata”.

Probabilmente si è pensato di adottare questa modalità, decisamente ‘alternativa‘, per invitare chi trascorre le vacanze a Nocera Terinese, a sporcare di meno, a non abbandonare rifiuti anche se poi la realtà (come nella foto in basso) evidenzia il contrario: cumuli di rifiuti sparsi qua e là. Insomma, se l’intento era quello di ‘colpire’ chi abbandona i sacchetti dei rifiuti domestici nei cestini pubblici è anche vero che sono tante, invece, le persone ‘civili’ che li usano in maniera corretta e non è giusto far pagare loro l’inciviltà di altri.