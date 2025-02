‘Ndrangheta su litorale romano. Confiscate auto e ville a Giacomo Madaffari: un tesoro da 4 milioni

- Advertisement -

ROMA – Maxi confisca di beni a Giacomo Madaffari, attualmente detenuto perché ritenuto al vertice del locale di ‘ndrangheta presente sul litorale a sud della Capitale, in particolare ad Anzio e Nettuno. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un decreto di confisca di primo grado, emesso dal Tribunale di Roma – III Sezione Specializzata “Misure di prevenzione”, a carico di Madaffari, che era stato indagato nell’ambito dell’indagine “Tritone“, condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e aveva portato all’emissione di 78 misure cautelari nel febbraio 2022. Madaffari è stato condannato in primo grado a 28 anni di reclusione.

L’indagine aveva anche svelato significative infiltrazioni del locale di `ndrangheta nel tessuto sociale ed economico del litorale neroniano. Le evidenze investigative avevano palesato, tra l’altro, collegamenti tra esponenti dell’associazione mafiosa, tra cui lo stesso Madaffari, e alcuni amministratori locali, da cui era scaturito l’insediamento delle Commissioni d’indagine di nomina prefettizia e il successivo scioglimento dei Comuni di Anzio e Nettuno già nell’autunno del 2022.

Ville con piscine e ascensore interno

Confiscati beni del valore di circa 4 milioni di euro. In particolare, 10 fabbricati di pregio nei comuni di Nettuno e Anzio, tra cui ville con piscina e ascensore interno, 6 terreni ad Anzio, Nettuno ed Aprilia, 5 rapporti finanziari, contanti, 2 auto di grossa cilindrata e valori cambiari per 120mila euro. Il decreto di confisca ha inoltre disposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per 5 anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di Nettuno. Il decreto di confisca dei beni ha accolto integralmente le richieste della Procura di Roma e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma.