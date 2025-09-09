HomeCalabria

‘Ndrangheta, processo “Mala Pigna”: chiesti 16 anni per l’ex senatore di Forza Italia, Giancarlo Pittelli

La DDA di Reggio Calabria accusa l’ex parlamentare di Forza Italia di concorso esterno con la cosca Piromalli. L’avvocato è già condannato a 11 anni nel processo “Rinascita-Scott”

REGGIO CALABRIA – Sedici anni di carcere è la richiesta avanzata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nei confronti di Giancarlo Pittelli, avvocato ed ex senatore di Forza Italia, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa nel processo “Mala Pigna”, in corso davanti al Tribunale di Palmi.

La requisitoria del pm Lucia Spirito si è conclusa nella serata dell’8 settembre. Secondo l’accusa, Pittelli sarebbe stato un punto di riferimento della cosca Piromalli, un “professionista-faccendiere” in grado di risolvere problemi e favorire traffici, sfruttando i suoi contatti nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione.

Il processo ruota attorno a un presunto traffico di rifiuti legato alla ‘ndrangheta, gestito dall’imprenditore Rocco Delfino, per il quale sono stati chiesti 29 anni di carcere. Pittelli, secondo la DDA, avrebbe anche fatto da tramite con i boss detenuti al 41-bis, veicolando informazioni riservate. L’ex senatore è già stato condannato in primo grado a 11 anni nel processo “Rinascita-Scott” a Catanzaro per i suoi rapporti con il boss Luigi Mancuso. Si attende la fase finale del processo a Palmi, con le arringhe difensive e la sentenza del Tribunale.

