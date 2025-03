- Advertisement -

CATANZARO – Concluso nell’aula bunker di Catanzaro il primo grado di giudizio abbreviato del processo “Maestrale” che ha raggruppato 3 inchieste (Maestrale, Olimpo e Imperium) coordinate Distrettuale antimafia di Catanzaro. Nel giudizio abbreviato erano imputate 91 persone, quasi la metà è stata assolta dal Gup Piero Agosteo, smontando in parte l’impianto accusatorio della DDA che vedeva tra i vari reati associazione mafiosa, concorso esterno nella stessa, estorsione consumata e tentata, armi, scambio elettorale politico-mafioso, corruzione, estorsione, ricettazione, turbata libertà di incanti, illecita concorrenza con minaccia o violenza, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, favoreggiamento personale, procurata inosservanza della pena e falso ideologico.

In questo troncone del processo figuravano nomi di spicco soprattutto tra professionisti. Tra quelli assolti dal Gup gli avvocati Francesco Sabatino, che è stato assolto dall’accusa di concorso esterno (nei suoi confronti la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro aveva chiesto lo scorso mese di aprile una condanna a sei anni di reclusione) e Giacomo Franzoni (la DDA aveva chiesto otto anni di reclusione). Sentenza di assoluzione anche l’ex direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria Pasquale Anastasi accusato di traffico di influenze illecite aggravato dalla modalità mafiosa (la Dda aveva chiesto 6 anni di reclusione) e per il sindacalista ed ex consigliere provinciale di Vibo Valentia Gianfranco La Torre accusato di tentata estorsione pluriaggravata in concorso con altri.

Le condanne

Accorinti Antonino, 13 anni e 4 mesi

Accorinti Antonio, 5 anni e 4 mesi

Ascone Concetta, 1 anno 8 mesi

Ascone Rocco, 7 anni 8 mesi

Barbieri Onofrio, 1 anno e due mesi

Bevilacqua Domenico, 3 anni e 4 mesi

Bruzzese Michele, 16 anni

Calafati Vincenzo Octave, 11 anni e 4 mesi

Careglio Paolo, 3 anni

Corso Vincenzo, 17 anni

Cupitò Domenico, 10 anni e 8 mesi

Di Capua Elisabetta, 2 anni

Ferraro Giuseppe, 14 anni

Galati Michele, 20 anni

German Marco, 4 anni 8 mesi

Guerino Gianluca, 4 anni

Guerino Massimo, 3 anni e 4 mesi

Il Grande Egidio, 4 anni e 8 mesi

Izzo Giovanni, 4 anni

La Rosa Francesco, 20 anni

La Rosa Antonio, 18 anni

Lamonica Fernando, 12 anni e 4 mesi

Lo Bianco Paolino, 8 anni

Macchiavelli Gisella, 1 anno e 8 mesi

Mancuso Diego, 20 anni

Mancuso Domenico, 4 anni e 8 mesi

Mancuso Francesco, 16 anni

Mangone Francesco, 13 anni

Marasco Nicola, 2 anni e 4 mesi

Mc Manus William, 2 anni e 2 mesi

Megna Assunto Natale, 20 anni

Megna Pasquale, 16 anni

Megna Pasquale Alessandro, 3 anni e 4 mesi

Melluso Sandro, 8 anni

Mercurio Paolo, 11 anni

Niglia Andrea, 3 anni e 6 mesi

Niglia Gregorio, 8 anni e 6 mesi

Orecchio Francesco, 4 anni

Pannace Alberto, 8 anni;

Polito Domenico alias “Ciota”, classe ’74, ergastolo

Polito Domenico Salvatore, 11 anni e 8 mesi

Prenesti Antonio, 3 anni (oltre 8.400 euro di multa)

Prostamo Francesco alias “U Zorru”, 12 anni

Prostamo Giuseppe alias “Giubba”, 13 anni

Prostamo Nazzareno alias “Buttafuoco”, 16 anni

Rombolà Francesco, 8 anni

Surace Davide, 13 anni

Tripaldi Antonino, 3 anni e 4 mesi

Valentini Vincenzo, 4 anni e 8 mesi (oltre 8mila euro di multa);

Varone Santo Vincenzo, 2 anni e 4 mesi

Le assoluzioni

Anastasi Pasquale

Anello Rocco

Anello Tommaso

Arcuri Maria Grazia Eugenia

Artusa Marino Luciano

Barba Vincenzo

Bartone Domenico

Benincasa Sabrina

Bonaccurso Antonio

Cupitò Alessio Natale

Cupitò Francesco

Cupitò Simone

Errigo Maria Vittoria

Facciolo Antonio

Fiumara Claudio

Fogliaro Antonino

Franzoni Giacomo

Galati Ottavio

Galati Salvatore Domenico

Il Grande Carmine

La Torre Gianfranco

Luciano Alfonso

Mancuso Antonio

Mangone Giuseppe

Mantella Andrea

Megna Giuseppe Daniele

Molino Gaetano

Morelli Salvatore

Nicolae Laurentiu Gheorghe

Palmieri Salvatore

Pandullo Salvatore

Preiti Giuseppe

Preiti Nicola

Prestia Lamberti Maria Antonella

Prostamo Giuseppe, alias “Ciopane”, classe ’85

Putortì Demetrio

Raguseo Giuseppe

Sabatino Francesco

Surace Davide

Tritto Rocco Angelo

Varone Antonio Massimiliano