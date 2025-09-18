HomeCalabria

‘Ndrangheta, poteri e apparati occulti, Toscano sfida Occhiuto e Tridico: «Confronto diretto e senza veli»

Il candidato alla Regione Calabria per Dsp spiega che "continuare nel solco di una retorica e apparente lotta tra mafia e antimafia non porta da nessuna parte"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Il candidato alla presidenza della Regione Calabria per Dsp, Francesco Toscano, sfida gli altri candidati, Occhiuto e Tridico “ad avere un confronto franco, diretto e senza veli sui rapporti fra ‘ndrangheta, poteri e apparati occulti. Non hanno più senso i colpi di teatro, i consigli comunali a San Luca o le frasi a effetto” tuona Toscano.

“Il tema dei poteri deviati è il grande rimosso di questa campagna elettorale. – aggiunge Toscano – È riduttivo limitarsi a parlare del potere della ‘ndrangheta, considerato che è ormai assodato che in Calabria esiste un sistema di potere trasversale che condiziona da troppo tempo lo sviluppo democratico e civile della regione. Alcune inchieste, in particolare quelle che ricostruiscono la stagione stragista del ’92-’93, evidenziano complicità ad ogni livello. Continuare nel solco di una retorica e apparente lotta tra mafia e antimafia non porta da nessuna parte”.

“Inoltre – domanda Toscano – che cosa ha prodotto la Commissione anti-ndrangheta del Consiglio regionale? Quali impegni Occhiuto e Tridico sono disposti a prendere perché finalmente la politica faccia una grande operazione di verità sulla storia di sottomissione della Calabria da parte di poteri occulti con la complicità della ‘ndrangheta? Lancio questa sfida necessaria e – conclude Toscano – spero che Occhiuto e Tridico non scappino”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

incendio-statale-504

Caos viabilità per il vasto incendio a Santa Domenica Talao, riaperta la Statale 504...

Provincia
COSENZA - A seguito dell’incendio divampato nelle prime ore del pomeriggio tra i comuni di Santa Domenica Talao e Scalea, nel Cosentino, è stata...
Incidente-Rende

Rende, incidente nei pressi del cinema Garden. Lunghe code e traffico paralizzato

Area Urbana
RENDE (CS) - Un incidente stradale autonomo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Rende, subito dopo l’uscita dal tunnel del centro...
tridico-occhiuto_toscano

Tridico assente al confronto, organizzatore del dibattito lo difende: «polemiche infondate»

Calabria
COSENZA - "Nei giorni precedenti avevo avuto con lui un confronto diretto, durante il quale mi aveva assicurato che pur essendo impegnato nell'Alto Cosentino...
terzo-megalotto-Sibari-Roseto

Da Sibari a Roseto, Terzo Megalotto quasi completato: primi 18 km (forse) entro fine...

Ionio
COSENZA - "Nei cantieri della Statale 106 si respira un’energia nuova: il Terzo Megalotto è quasi completato". L'annuncio arriva dalla pagina social Ponte sullo...
caos-scuola-Tivolille-Mendicino_con-logo

Mendicino, caos davanti alla scuola elementare. Genitori e insegnanti: «si prendano provvedimenti»

Provincia
MENDICINO (CS) - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di alcuni genitori e insegnanti del plesso della scuola primaria...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37384Area Urbana22489Provincia19912Italia8034Sport3872Tirreno2963Università1468
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Area Urbana

Cosenza, continuano i lavori di decoro urbano nel centro storico: ripulito...

COSENZA - Continuano i lavori di decoro urbano nel centro storico della città dei Bruzi. Ad essere ripulito anche il lungo fiume Norman Douglas,...
Annunziata donate sacche porta drenaggio stoffa
Area Urbana

All’Annunziata donate sacche porta drenaggio in stoffa: praticità, discrezione e dignità...

COSENZA - Sacche porta drenaggio realizzate in stoffa per accompagnare con discrezione, cura e dignità i primi giorni del post-operatorio. È il prezioso regalo...
Incendio Santa Domenica Talao
Tirreno

Paura a Santa Domenica Talao per un vasto incendio: fiamme minacciano...

SANTA DOMENICA TALAO (CS) - Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore nel territorio di Santa Domenica Talao, ai piedi del centro abitato....
Giornata Nazionale SLA
Calabria

Giornata Nazionale SLA, anche in Calabria i monumenti oggi si illuminano...

REGGIO CALABRIA - La Calabria si unisce al resto dell'Italia per la XVIII Giornata Nazionale SLA che si celebra oggi, 18 settembre, illuminando di...
Caloveto protenziamento prelievi
Ionio

Caloveto, il sindaco chiede il potenziamento dei prelievi: «Senza servizi le...

CALOVETO (CS) – "Senza servizi le aree interne rischiano di spegnersi. Per questo diventa essenziale investire in presidi di prossimità, capaci di rispondere ai...
Candida Tucci
Calabria

Sanità, Candida Tucci: «In Calabria serve un patto tra pubblico e...

COSENZA - "In Calabria il dibattito sulla sanità privata accreditata viene spesso ridotto a uno scontro ideologico tra pubblico e privato. Una visione sterile...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA