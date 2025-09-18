‘Ndrangheta, poteri e apparati occulti, Toscano sfida Occhiuto e Tridico: «Confronto diretto e senza veli»

- Advertisement -

CATANZARO – Il candidato alla presidenza della Regione Calabria per Dsp, Francesco Toscano, sfida gli altri candidati, Occhiuto e Tridico “ad avere un confronto franco, diretto e senza veli sui rapporti fra ‘ndrangheta, poteri e apparati occulti. Non hanno più senso i colpi di teatro, i consigli comunali a San Luca o le frasi a effetto” tuona Toscano.

“Il tema dei poteri deviati è il grande rimosso di questa campagna elettorale. – aggiunge Toscano – È riduttivo limitarsi a parlare del potere della ‘ndrangheta, considerato che è ormai assodato che in Calabria esiste un sistema di potere trasversale che condiziona da troppo tempo lo sviluppo democratico e civile della regione. Alcune inchieste, in particolare quelle che ricostruiscono la stagione stragista del ’92-’93, evidenziano complicità ad ogni livello. Continuare nel solco di una retorica e apparente lotta tra mafia e antimafia non porta da nessuna parte”.

“Inoltre – domanda Toscano – che cosa ha prodotto la Commissione anti-ndrangheta del Consiglio regionale? Quali impegni Occhiuto e Tridico sono disposti a prendere perché finalmente la politica faccia una grande operazione di verità sulla storia di sottomissione della Calabria da parte di poteri occulti con la complicità della ‘ndrangheta? Lancio questa sfida necessaria e – conclude Toscano – spero che Occhiuto e Tridico non scappino”.