Calabria

‘Ndrangheta: pericoloso latitante consegnato dall’autorità belga. Deve scontare 28 anni

La cattura del latitante, era avvenuta nel novembre 2015 in Belgio, dove fino ad oggi Signati era stato detenuto. Arrivato a Roma Fiumicino, è stato preso in carico dai carabinieri

HomeCalabria
S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti

REGGIO CALABRIA – È stato consegnato all’Italia dalle autorità belghe l’ex latitante di ‘Ndrangheta Sebastiano Signati, nato a San Luca (RC) di 60 anni, già inserito fino al 2015 nell’elenco dei ricercati di massima pericolosità, contiguo alla famiglia Romeo “Staccu” di San Luca.

L’uomo, a cui i Carabinieri hanno notificato l’ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Reggio Calabria, dovrà scontare una pena definitiva di 28 anni e 2 mesi di reclusione per effetto di tre sentenze irrevocabili per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e porto e detenzione abusiva di armi.

Fondamentale è stato l’intervento dell’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale che, in collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, sulla base delle attività di raccordo avviate con le autorità belghe, hanno reso possibile assicurare l’esecuzione del provvedimento e il rientro in Italia dell’uomo.

La consegna all’Italia, curata dal personale dell’Unità operativa ICAN, ha previsto la scorta del condannato fino all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove è stato preso in carico dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria per le formalità di rito e i seguiti di legge.

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37454Area Urbana22568Cosenza20641Archivio Storico News20456Provincia19938Italia8043In Evidenza7647Magazine3965

Correlati

Carica altri
S.G.
Altri articoli di S.G.
bandiere palestinesi
Provincia

San Giovanni in Fiore, Donne e Diritti «presidio di solidarietà con...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - " Alcuni governi, tra cui quello Italiano, parlano di guerra in corso, ma non è una guerra è...
SuperScienceMe
Università

Unical: SuperScienceMe 2025, la Regione Calabria in prima linea per informare...

RENDE – La Regione Calabria sarà tra i protagonisti dell’edizione 2025 di SuperScienceMe, l’evento organizzato nell’ambito della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori,...
agenda urbana corigliano rossano
Ionio

Corigliano Rossano, online tutte le informazioni per gli incentivi alle imprese...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Comune di Corigliano Rossano ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, tutte le informazioni relative agli InfoPoint dedicati agli...
Longobucco_inaugurazione Palazzetto dello Sport 01
Provincia

Longobucco: atteso da oltre un decennio, inaugurato a il nuovo Palazzetto...

LONGOBUCCO (CS) - E' stato inaugurato il nuovo Palazzo dello sport a Longobucco, atteso da oltre un decennio dopo che la costruzione era iniziata...
Sciopero-Tre-Emme-Montalto
Area Urbana

Tre Emme di Montalto Uffugo, Tribunale riconosce la condotta antisindacale: vittoria...

COSENZA – Una sentenza definita "storica" quella emessa dal Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro, che riconosce e condanna la condotta antisindacale tenuta dalla...
psicologo scuola
Area Urbana

“Discutiamone a Scuola”: 15 psicologi dell’ASP di Cosenza per il supporto...

COSENZA – Sono 15 gli psicologi contrattualizzati nell’ambito del progetto regionale “Discutiamone a Scuola”, approvato con DDG n. 15639 dell’8 novembre 2024 dal Dipartimento...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA