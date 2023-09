‘Ndrangheta, boss Carzo condannato a 20 anni a Roma

ROMA – Il gup di Roma ha inflitto 17 condanne in abbreviato nell’ambito di uno dei filoni sulla ‘locale’ di ‘ndrangheta che era attiva da anni nella Capitale. In particolare Antonio Carzo, ritenuto a capo del sodalizio assieme a Vincenzo Alvaro, è stato condannato a 20 anni di carcere.

Tra i condannati anche i figli di Carzo, Domenico e Vincenzo, a cui sono stati inflitti rispettivamente 16 anni e mezzo e 12 anni e 2 mesi. Disposte anche due assoluzioni. Alvaro, così come altri indagati, ha optato per rito ordinario che è in corso davanti ai giudici della ottava sezione collegiale.