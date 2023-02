Naufragio, fermato un altro scafista. Proseguono le ricerche dei dispersi

CROTONE – È stato eseguito un nuovo fermo a carico di un altro dei presunti scafisti dell’imbarcazione naufragata ieri mattina davanti alla costa di “Steccato” di Cutro. Le persone fermate, a questo punto, sono in tutto tre. Si tratta di un turco e di due pachistani, uno dei quali minorenne.

I tre presunti scafisti sono stati rintracciati nel Centro richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto, dove erano stati portati dopo lo sbarco, e condotti in carcere. I fermi sono stati fatti da carabinieri, Guardia di finanza e Squadra mobile in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone.

Intanto sono state recuperate altre quattro salme in giornata, l’ultima una ragazzina di 14anni. Proseguono ininterrottamente dalla giornata di ieri le operazioni dei vigili del fuoco a Steccato di Cutro in condizioni del mare proibitive. In azione squadre ordinarie, soccorritori acquatici, sommozzatori ed esperti in topografia applicata al soccorso. Elicottero DRAGO VF142 del reparto volo di Catania ha sorvolato lo specchio di mare antistante Steccato di Cutro mentre unità con Quad hanno perlustrato il tratto di spiaggia.

La Boldrini domani sul luogo del naufragio

Domani, martedì 28 febbraio, la deputata del Partito Democratico Laura Boldrini si recherà a Crotone, per esprimere solidarietà e vicinanza alle persone sopravvissute al naufragio dello scorso 26 febbraio. Incontrerà – informa una nota – il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. Si recherà alla camera ardente per le vittime. In programma anche la visita all’ospedale San Giovanni di Dio, dove sono ricoverati i superstiti della tragedia. Successivamente, andrà alla spiaggia di Steccato di Cutro e incontrerà il primo cittadino, Antonio Ceraso.