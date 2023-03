Naufragio, Elly Schlein a Crotone per rendere omaggio alle vittime

CROTONE – Scontro politico sul tragico naufragio dei migranti. La segretaria del partito democratico Schlein ha attaccato duramente il ministro Piantedosi definendo le sue dichiarazioni all’indomani della strage “indegne”. “Attendiamo fiduciosi delle indagini della magistratura ma dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le sue dimissioni e dalla presidente Giorgia Meloni una profonda riflessioni, anche sul ministro Salvini e sul ministro Giorgetti”.

Sono le parole di Elly Schlein intervenendo nel dibattito in Commissione Affari costituzionali della Camera rivolgendosi al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo che prima di lei avevano chiesto al ministro di dimettersi Magi (+Europa), Zaratti (Avs) e Colucci.

Le parole di Piantedosi sui migranti sull’assenza di senso di responsabilità dei migranti che si imbarcano con i figli “sono apparse a tutta Italia indegne, disumane e inadeguate al ruolo ricoperto”. “Sono rimasta colpita dalle sue parole – ha detto rivolgendosi al ministro – non solo quelle di oggi. Dopo la strage lei ha fatto una dichiarazione che la disperazione non giustifica la fuga”. “Sono parole che indicano che lei non capisce che le persone fuggono da guerre e torture, hanno trasformato le vittime in colpevoli. Chi è lei per giudicare dall’alto dei suoi privilegi se uno debba scegliere tra la morte in mare e la morte nel proprio paese?”. La segretaria Dem ha sottolineato che per i profughi l’unica possibilità reale è quella di affidarsi a vie di arrivo in Europa illegali e ai trafficanti: “Non ci sono corridoi umanitari, piani di resettlement da Paesi come Afghanistan o Iran Che vie hanno in assenza di vie legali italiane e europee, per esercitare un legittimo diritto?”.

Oggi intanto, a Crotone è atteso il presidente della Repubbica Sergio Mattarella e anche la stessa Schlein farà visita alla camera ardente allestita nel Palamilone insieme a una delegazione di parlamentari dem, per rendere omaggio alle vittime del naufragio.