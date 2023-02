Naufragio: da tutta l’Europa richieste di informazioni alla Questura di Crotone su vittime

CROTONE – Chiedono notizie e informazioni per sapere se il loro caro, un parente, è sopravvissuto. Da tutta l’Europa stanno giungendo alla Questura di Crotone richieste sulle vittime e i sopravvissuti del naufragio avvenuto all’alba di domenica a pochi metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro. Sono familiari, parenti, amici delle vittime che sanno o ipotizzano che su quel barcone che si è spezzato, ci fosse un loro caro e chiedono notizie per conoscerne le sorti.

Una signora afghana che vive in Germania, temendo che un cugino 15enne fosse sull’imbarcazione e non sapendo come fare a contattare le autorità, si è rivolta alla redazione di Berlino dell’ANSA inviando una foto del ragazzo ed una sua descrizione.