Naufragio Cutro, incidente probatorio con i superstiti. Il CdM torna in Calabria dopo 4 anni

CROTONE – Mentre Cutro si stringe in preghiera con la via Crucis, la settimana che sta per iniziare sarà caratterizzata dall’inchiesta con un faccia a faccia tra gli scafisti e i superstiti del naufragio. Le testimonianze dei migranti potrebbero essere messe a confronto con la versione di tre dei quattro trafficanti di esseri umani che conducevano il barcone schiantatosi su una secca all’alba di domenica scorsa 26 febbraio. In quelle ore, secondo quanto emerso, sarebbero state diverse le telefonate giunte alla capitaneria di porto, ma dopo che l’imbarcazione era affondata: chiamate di stranieri effettuate dall’estero, forse parenti o amici dei naufraghi, che segnalavano l’accaduto anche su Facebook.

L’incidente probatorio

Richiesto dal pm Pasquale Festa sarà utile a cristallizzare davanti al Gip Michele Ciociola le prove che potrebbero emergere dai racconti dei sopravvissuti: le loro testimonianze saranno inserite nel fascicolo dell’inchiesta per naufragio e omicidio colposo aperta a carico dei presunti scafisti identificati, tre dei quali, un turco e due pachistani (uno è minore), sono stati fermati, mentre un quarto è irreperibile.

Meloni annuncia Cdm su immigrazione, dopo 4 anni in Calabria

Il 18 Aprile del 2019 era stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a convocare la riunione del Consiglio dei ministri, in Prefettura a Reggio Calabria per l’emergenza sanitaria calabra, approvando “misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione e altre misure urgenti in materia sanitaria”. Ora Giorgia Meloni porterà il CdM a Cutro per dare un segno della presenza delle istituzioni a un territorio nuovamente ferito nel profondo. La data non è stata ancora fissata, ma dovrebbe tenersi non più tardi di venerdì.